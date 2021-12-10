Украинские певицы Jerry Heil и Анна Тринчер презентовали совместную новогоднюю песню #Екса_в_гівевей и видеоклип к ней. В композиции используется мелодия трека Ирины Билык Мне не жаль.

Это не первый совместный дуэт Jerry Heil и Анны Тринчер, и, как оказалось, не последний. Артистки подготовили два новогодних хита, первый из которых сегодня, 10 декабря, представили публике. Песня #Екса_в_гівевей получила и визуализацию.

По словам Анны Тринчер, все бывшие нам чем-то насолили. Так, в видеоролике главная героиня открылась парню, а он сбежал.

— Именно розыгрышем “в хорошие руки” мы и решили поквитаться с ним за такую обиду, — сказала Анна.

Jerry Heil подчеркнула, что до работы над этим видео у нее не было праздничного настроения. Поэтому она посвящает видеоролик всем тем, кто в полностью застрял в работе и не успел понять, когда пришел Новый год.

Новинка по-другому представила новогоднюю песню Ирины Билык Мне не жаль. В #Екса_в_гівевей используется узнаваемый семпл. Такая идея возникла у продюсера Анны Тринчер Дениса Буданцева.

— С таким материалом было очень страшно и ответственно работать! Мы благодарны Ирине Билык за доверие и возможность объединить два взгляда на музыку — классический и современный! — отметила Jerry Hail.

В июле Jerry Heil и Анна Тринчер представили первую совместную песню #Плакса. О совместной работе певицы отзываются исключительно с теплом. Поэтому, скорее всего, на этом творческий тандем не остановится.