Певица Ани Лорак снова едет в Украину с концертами. В мае 2022 года артистка споет в Харькове, Запорожье и Херсоне. Однако это только предварительные данные, так как география тура еще может быть расширена.

— Уже в этом году мы с моей командой обрадуем поклонников серией концертов по Украине с программой The Best, на которых прозвучат хиты и новые песни. График формируется, но уже известны даты первых шоу: 20 мая – Харьков, 22 мая – Запорожье, 23 мая – Херсон, — заявила Ани Лорак в интервью КП в Украине.

Кстати, именно с программой The Best Лорак выступила в Одессе в 2021 года. Это был ее первые концерт в Украине с 2014 года.

— Это будет специальная обновленная программа The Best, сейчас мы совершенствуем шоу, чтобы удивить даже самых требовательных зрителей. Обязательно будет блок с украинскими хитами, а также новыми песнями, запланированными к выходу накануне тура, — поделилась певица.

Также в сети уже стартовала продажа билетов. Так, на концерт в Херсоне самые дешевые билеты стоят 690 грн. Однако если вы хотите посмотреть на Ани Лорак поближе, то придется выложить почти 2,5 тыс. грн.

Ани Лорак вызвала волну хейта к себе еще в 2014 году. Активистам и патриотически настроенным гражданам не понравился тот факт, что во время Революции достоинства и войны на Востоке украинская артистка ездит в РФ с концертами, получает там награды и прочее.

В 2014 году Лорак дала свой последний концерт в Украине. Он возмутил многих украинцев. Поэтому концерт сопровождался массовыми беспорядками и драками.

Однако в 2017 году неожиданно для всех Ани Лорак спела на шоу, посвященном 15-летию балета Freedom.