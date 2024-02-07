Фронтмен гурту Бумбокс Андрій Хливнюк, що боронить Україну в лавах ЗСУ, отримав відзнаку РНБО. Цією новиною музикант і військовий поділився зі своїми шанувальниками.

Андрій Хливнюк показав відзнаку РНБО

У сториз у своєму Instagram Хливнюк опублікував фото нагрудного знака Захисник України, який він отримав від Ради нацбезпеки й оборони. Цією нагородою відзначають тих, хто зробив вагомий внесок у захист держави, зразково виконує службові обов’язки та проявив мужність і героїзм, боронячи країну від агресора.

– Заробимо на нові засоби, навчимося і довчимо інших. Працюватимемо на полі бою і в тилу. Допоки наша земля стане вільною. Служу народу України! Дякую за довіру, — підписав фото музикант.

Андрій Хливнюк від початку повномасштабного вторгення долучився до Збройних сил України. Він служить у повітряній розвідці та керує ударним дроном Punisher, створеним вітчизняними розробниками.

Зараз дивляться

Також соліст Бумбоксу командує підрозділом і двома екіпажами, встигаючи давати благодійні концерти, де збирає кошти для української армії. Крім цього, в артиста є фонд, що опікується придбанням БпЛА для наших військових.