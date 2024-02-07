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Андрей Хлывнюк получил от СНБО нагрудный знак Защитник Украины

7 февраля 2024, 19:55
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Андрій Хливнюк
Источник: Андрей Хлывнюк

Фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, который защищает Украину в рядах ВСУ, получил награду СНБО. Этой новостью музыкант и военный поделился со своими поклонниками.

Андрей Хлывнюк показал награду СНБО

В сториз в своем Instagram Хлывнюк опубликовал фото нагрудного знака Защитник Украины, который он получил от Совета нацбезопасности и обороны. Этой наградой отмечают тех, кто сделал весомый вклад в защиту государства, образцово выполняет служебные обязанности и проявил мужество и героизм, защищая страну от агрессора.

Андрій Хливнюк отримав знак РНБО

Фото: Андрей Хлывнюк/Instagram

— Заработаем на новые средства, научимся и доучим других. Будем работать на поле боя и в тылу. Пока наша земля станет свободной. Служу народу Украины! Спасибо за доверие, — подписал фото музыкант.

Андрей Хлывнюк с начала полномасштабного вторжения присоединился к Вооруженным силам Украины. Он служит в воздушной разведке и руководит ударным дроном Punisher, созданным отечественными разработчиками.

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Также солист Бумбокса командует подразделением и двумя экипажами, успевая давать благотворительные концерты, где собирает средства для украинской армии. Кроме этого у артиста есть фонд, который занимается приобретением БпЛА для наших военных.

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Теги
Андрей Хлывнюк Бумбокс Война в Украине СНБО
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