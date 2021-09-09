Російська співачка Алла Пугачова здивувала шанувальників зміною іміджа. Зірка перефарбувала волосся у попелястий блонд і в новому образі з’явилася на прем’єрі серіалу Вертинський.
Для рідкісного публічного виходу Пугачова обрала стильний брючний костюм у смужку та чорну блузу. Свій образ вона доповнила зачіскою з зібраним волоссям та аксесуарами.
Чоловік співачки, шоумен Максим Галкін,перед камерами позував у коричневих брюках, блакитній рубашці та синьому піджаку.
Шанувальники Пугачової зазначили, що співачка дуже схудла і тепер має ще молодший зовнішній вигляд.
- Пугачова просто шикарна!
- Це Пугачова? Та ні, цій дівчині років 30!
- Алла має прекрасний вигляд.
- У Алли досі виходить бути дівчинкою.
- Щаслива жінка!
- Струнка і красива. Щасливу жінку відразу видно.
- Алла Борисівна, як завжди, всіх затьмарила, – пишуть у коментарях.
Нещодавно Алла Пугачова продемонструвала природну красу. 72-річна зірка оприлюднила селфі, на якому постала без макіяжу.
Шанувальники зазначили, що попри свій вік та зморшки, зірка має чудовий вигляд.