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Струнка і красива: Алла Пугачова вразила зміною іміджу

9 Вересня, 11:54 Валентина Чорна
Струнка і красива: Алла Пугачова вразила зміною іміджу

Російська співачка Алла Пугачова здивувала шанувальників зміною іміджа. Зірка перефарбувала волосся у попелястий блонд і в новому образі з’явилася на прем’єрі серіалу Вертинський.

Для рідкісного публічного виходу Пугачова обрала стильний брючний костюм у смужку та чорну блузу. Свій образ вона доповнила зачіскою з зібраним волоссям та аксесуарами.

Чоловік співачки, шоумен Максим Галкін,перед камерами позував у коричневих брюках, блакитній рубашці та синьому піджаку.

Шанувальники Пугачової зазначили, що співачка дуже схудла і тепер має ще молодший зовнішній вигляд.

  • Пугачова просто шикарна!
  • Це Пугачова? Та ні, цій дівчині років 30!
  • Алла має прекрасний вигляд.
  • У Алли досі виходить бути дівчинкою. 
  • Щаслива жінка!
  • Струнка і красива. Щасливу жінку відразу видно.
  • Алла Борисівна, як завжди, всіх затьмарила, – пишуть у коментарях.

Нещодавно Алла Пугачова продемонструвала природну красу. 72-річна зірка оприлюднила селфі, на якому постала без макіяжу.

Шанувальники зазначили, що попри свій вік та зморшки, зірка має чудовий вигляд.

Теги
Алла Пугачова , Максим Галкін
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