Російська співачка Алла Пугачова здивувала шанувальників зміною іміджа. Зірка перефарбувала волосся у попелястий блонд і в новому образі з’явилася на прем’єрі серіалу Вертинський.

Для рідкісного публічного виходу Пугачова обрала стильний брючний костюм у смужку та чорну блузу. Свій образ вона доповнила зачіскою з зібраним волоссям та аксесуарами.

Чоловік співачки, шоумен Максим Галкін,перед камерами позував у коричневих брюках, блакитній рубашці та синьому піджаку.

Шанувальники Пугачової зазначили, що співачка дуже схудла і тепер має ще молодший зовнішній вигляд.

Пугачова просто шикарна!

Це Пугачова? Та ні, цій дівчині років 30!

Алла має прекрасний вигляд.

У Алли досі виходить бути дівчинкою.

Щаслива жінка!

Струнка і красива. Щасливу жінку відразу видно.

Алла Борисівна, як завжди, всіх затьмарила, – пишуть у коментарях.

Нещодавно Алла Пугачова продемонструвала природну красу. 72-річна зірка оприлюднила селфі, на якому постала без макіяжу.

Шанувальники зазначили, що попри свій вік та зморшки, зірка має чудовий вигляд.