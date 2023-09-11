Компанія Warner Bros. презентувала перший тизер кінокоміксу Аквамен і загублене королівство (Aquaman and the Lost Kingdom).

Перший трейлер покажуть уже в четвер, 14 вересня. Дата прем’єри фільму – 20 грудня.

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До головної ролі повернувся актор Джейсон Момоа, режисером стрічки став Джеймс Ван.

У новій частині кінострічки Аквамену доведеться битися з Чорною Мантою, роль якого виконає актор Яхья Абдул-Матін II. Його союзником стане Орм (Патрік Вілсон).

Зйомки Аквамена завершилися ще взимку 2022 року, проте картину перезнімали кілька разів, останній з яких був цього літа.

Перша частина фільму вийшла ще в 2018 році. Він отримав високий рейтинг і зібрав понад $1 млрд у світовому прокаті.