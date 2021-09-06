Американський актор Джейсон Момоа показав, який вигляд матиме новий Аквамен.

Виконавець головної ролі поділився серією знімків в Instagram. На першому фото Джейсон постав в образі Аквамена, знайомому глядачам по першій частині картини. На другому кадрі актор представив новий костюм свого героя, в якому він з’явиться в продовженні фільму про сина королеви Атланни Артура Каррі.

– Другий раунд. Новий костюм. Більше екшену, – написав Момоа.

У новій кінострічці Аквамен постане перед глядачами в зовсім іншому костюмі темно-синього кольору з хромованими вставками.

Режисер фільму Джеймс Ван відкрив завісу та сказав, що це ніби-то костюм-невидимка.

– Ось Джейсон Момоа в класичному костюмі Аквамену. І ще один його наряд – костюм-невидимка. Технологія атлантів, заснована на здатності маскування головоногих, – написав він у Instagram.

Перша частина Аквамена вийшла на екрани в 2018 році. Фільм отримав високий рейтинг і зібрав понад $1 млрд у світовому прокаті. Друга частина картини називатиметься Аквамен і Загублене Королівство.

Крім Момоа в стрічку повернуться Ембер Герд, Темуера Моррісон, Патрік Вілсон, Дольф Лундгрен та інші. Прем’єра Аквамена 2 запланована на грудень 2022 року.