Компания Warner Bros. презентовала первый тизер кинокомикса Аквамен и потерянное царство (Aquaman and the Lost Kingdom).

Первый трейлер покажут уже в четверг, 14 сентября. Дата премьеры фильма — 20 декабря.

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К главной роли вернулся актер Джейсон Момоа, режиссером ленты стал Джеймс Ван.

В новой части киноленты Аквамену предстоит сразиться с Черной Мантой, роль которого исполнит актер Яхья Абдул-Матин II. Его союзником станет Орм (Патрик Уилсон).

Стоит отметить, съемки Аквамена завершились еще зимой 2022 года, однако картину переснимали несколько раз, последний из которых был этим летом.

Первая часть фильма вышла еще в 2018 году. Он получил высокий рейтинг и собрал более $1 млрд в мировом прокате.