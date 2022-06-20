Литовский актер и народный артист СССР Регимантас Адомайтис умер на 86-м году жизни, сообщает портал LRT.

Известно, что в последние годы актер тяжело болел, а умер он в Вильнюсе, где жил долгое время.

Регимантас посвятил свою жизнь игре в театре и кино. В его фильмографии десятки ролей — он запомнился зрителям благодаря ролях в следующих картинах: Никто не хотел умирать, Зеленый фургон, Московская сага.

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Он сыграл многочисленные роли в Каунасском драматическом театре, а затем в Национальном драматическом театре Литвы.

За свою карьеру актера он получил огромное количество званий и наград — Народный артист СССР, лауреат Национальной премии ГДР, Государственной премии Литовской ССР и Национальной премии Литвы по культуре и искусству.

Трагедию прокомментировал и президент страны Гитанас Науседа.

— Своей личностью и деятельностью он охватил целую эпоху литовской культуры, — заявил лидер Литвы.

У Регимантаса осталось трое детей.

В начале июня стало известно о смерти знаменитого музыканта и соучредителя культовой американской рок-группы Bon Jovi. Алек Джон Сач умер на 71 году своей жизни, тем временем о причинах и обстоятельствах трагедии неизвестно.