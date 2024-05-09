Суд скасував рішення про винуватість актора Кевіна Спейсі в сексуальному насильстві над чоловіком. До цього адвокати зірки зробили помилку, не захищаючи обвинуваченого в цивільному позові.

Суд скасував рішення про винуватість Кевіна Спейсі

Так, на актора було подано позов до Високого суду Лондона від неназваного чоловіка, який стверджував про напад на нього з боку Кевіна 2008 року. Ще 2022 року Спейсі звинувачувався в дев’яти сексуальних злочинах проти чотирьох чоловіків. І хоча обвинувачений був виправданий за всіма пунктами, один із чотирьох заявників подав цивільний позов, на який адвокати Кевіна не встигли подати заперечення.

На тлі відсутності захисту, суд автоматично визнав Спейсі винним без розгляду. Втім, тепер артист зміг скасувати це рішення.

Зараз дивляться

Представник захисту актора Адам Спекер зазначив, що це була помилка юридичної компанії, але було б несправедливим, якби Спейсі не зміг вийти сухим з води.

Тепер позов буде розбиратися повною мірою під час судового процесу на початку 2025 року.

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