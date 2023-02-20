Американського актора Річарда Гіра госпіталізували під час відпочинку з родиною в Мексиці. Він захворів на пневмонію.

Перед поїздкою до Мексики у Гіра почався сильний кашель, який продовжився і там. Під час відпустки стан 73-річного Річарда погіршився, а тому довелося звернутися до медиків.

Актора відвезли в лікарню, де лікували ніч і прописали антибіотики. Близькі до Гіра джерела повідомили, що все під контролем і йому вже краще, а тому – з Річардом все буде гаразд.

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Дружина актора Алехандра Сільва підтвердила те, що він захворів, проте заспокоїла фанатів, зазначивши, що Річард одужує.