Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

73-річного Річарда Гіра екстрено госпіталізували під час відпочинку

20 Лютого 2023, 15:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Річард Гір
Джерело: Depositphotos

Американського актора Річарда Гіра госпіталізували під час відпочинку з родиною в Мексиці. Він захворів на пневмонію.

Перед поїздкою до Мексики у Гіра почався сильний кашель, який продовжився і там. Під час відпустки стан 73-річного Річарда погіршився, а тому довелося звернутися до медиків.

Актора відвезли в лікарню, де лікували ніч і прописали антибіотики. Близькі до Гіра джерела повідомили, що все під контролем і йому вже краще, а тому з Річардом все буде гаразд.

Зараз дивляться

Дружина актора Алехандра Сільва підтвердила те, що він захворів, проте заспокоїла фанатів, зазначивши, що Річард одужує.

Я прокинулася і побачила новини та всі ваші добрі й тривожні повідомлення, він одужує. Він почувається набагато краще! Найгірше позаду! Дякую всім за ваші приємні повідомлення, ми дуже їх цінуємо, написала вона в Instagram.

Читайте також:
Ричард ГирЦе війна зі злом, але ми маємо виграти: Річард Гір підтримав Україну

Джерело
TMZ
Теги
госпіталізація Пневмонія Річард Гір
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь