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73-летнего Ричарда Гира экстренно госпитализировали во время отдыха

20 февраля 2023, 15:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Річард Гір
Источник: Depositphotos

Американского актера Ричарда Гира госпитализировали во время отдыха с семьей в Мексике. Он заболел пневмонией.

Перед поездкой в Мексику у Гира начался сильный кашель, который продолжился и там. Во время отпуска состояние 73-летнего Ричарда ухудшилось, а потому пришлось обратиться к медикам.

Актера увезли в больницу, где лечили ночь и прописали антибиотики. Близкие к Гиру источники сообщили, что все под контролем и ему уже лучше, а потому — с Ричардом все будет в порядке.

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Жена актера Алехандра Сильва подтвердила то, что он заболел, однако успокоила фанатов, отметив, что Ричард выздоравливает.

— Я проснулась и увидела новости и все ваши добрые и тревожные сообщения, он выздоравливает. Он чувствует себя гораздо лучше! Самое худшее позади! Спасибо всем за ваши приятные сообщения, мы очень их ценим, — написала она в Instagram.

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Источник
TMZ
Теги
госпіталізація Пневмонія Річард Гір
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