Американского актера Ричарда Гира госпитализировали во время отдыха с семьей в Мексике. Он заболел пневмонией.

Перед поездкой в Мексику у Гира начался сильный кашель, который продолжился и там. Во время отпуска состояние 73-летнего Ричарда ухудшилось, а потому пришлось обратиться к медикам.

Актера увезли в больницу, где лечили ночь и прописали антибиотики. Близкие к Гиру источники сообщили, что все под контролем и ему уже лучше, а потому — с Ричардом все будет в порядке.

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Жена актера Алехандра Сильва подтвердила то, что он заболел, однако успокоила фанатов, отметив, что Ричард выздоравливает.