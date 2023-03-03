The Weeknd выпустил альбом Live at SoFi Stadium. В него вошел 31 трек, и релиз случился спустя месяц после выхода одноименного фильма-концерта на HBO.

Сборник песен артиста состоит из лайв-выступлений, и в него вошли самые популярных хиты — Starboy, Blinding Lights, Can’t Feel My Face и I Feel It Coming.

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Что касается фильма, то его режиссером стал Мика Бикхэм, который снял артиста во время тура After Hours Til Dawn Tour в 2022 году.

Выход альбома состоялся в напряженное для артиста время — все из-за съемок в сериале HBO под названием Идол, где The Weeknd снимается с Лили-Роуз Депп, дочерью легендарного актера. Так, издание Rolling Stone раскритиковало сериал еще до выхода. К сожалению, о дате выхода сериала пока не сообщается.

Артист также появится и в полноценном фильме. Недавно стало известно, что он сыграет главную роль в предстоящем фильме Трея Эдварда Шульца вместе с Дженной Ортегой и Барри Кеоганом. The Weeknd также приложил руку к сценарию фильма, который до сих пор не имеет названия.

Напомним, что в начале 2023 года песня Blinding Lights стала самой популярной в Spotify. Трек послушали более 3,332 млрд раз, хоть и ее релиз состоялся только в 2020 году.