Дует 2Tone – один із можливих представників України на Євробаченні 2023. У фіналі Нацвідбору він виступає з піснею Квітка.

Вже 17 грудня українці дізнаються, хто ж представить нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі наступного року. У фіналі Національного відбору 2Tone виступить під першим номером. Усього 10 учасників.

Дует 2Tone – що відомо

2Tone складається з двох друзів – Івана та Богдана. Хлопці люблять однакову музику, тому вирішили об’єднатися та творити разом. Сам дует називає себе гуртом століття.

Зараз дивляться

Спочатку 2Tone існували як вуличні музиканти. Вони співали на вулицях Києва, у підземних переходах та парках. Здебільшого – кавери на різноманітні хіти.

Після цього стали учасниками одного українського вокального шоу. Хлопці кажуть – вони не грають, а гуляють.

Дует має одну авторську пісню, яка називається Хворий.

Другою стала конкурсна Квітка.

Заради виступу у Нацвідборі на Євробачення 2023 Іван та Богдан розширили дует до п’яти осіб. В одному з інтерв’ю хлопці розповіли, що написали гідну пісню, тож вирішили спробувати свої сили.

Пісня 2Tone Квітка

Конкурсна пісня дуету – про кохання. За словами учасників, спочатку вони написали мінус, до якого за місяць-два планували написати слова, проте народилися вони того ж дня.

2Tone – Квітка (Текст пісні)

Я віддам все на світі, улюблена квітко

В морі єдина надія на світло

Ти не навіки у мене омріяна, ти

Ми не були б у розпачі

Якщо з тобою досхочу

Нам дали один одного

Врятуватися жодного шансу немає

Вже бачу, тримаєш

І серце так крається знову

Так тягне мене

Не вбиває відразу ще

Це вже тобі не забавки

Знов повірю очам твоїм

Тільки б вони не плакали

Багато поверхів, усі окрім першого

Місця – хоч вішайся, стеля би вдержалась

Я віддам все на світі, улюблена квітко

В морі єдина надія на світло

Ти не навіки у мене омріяна, ти

Я віддам все на світі, улюблена квітко

В морі єдина надія на світло

Ти не навіки у мене омріяна, ти

Може, все не так погано, знаєш

Я ще пам’ятаю, як ти пахнеш

Наші крики не почує більш ніхто

Ми наче і не були парою

Та парою став наш вогонь

І ми не встигли за собою прибрати

Мізерні залишки полум’я в’ялого

Балував маривом, типу нормально, але

Палива мало нам, мало нам, мало нам

Це несерйозно, типу

Придумай відмазку кмітливішу, знаю, ти здатна

Бо ціни дорослі, і цілі ми ставим такі, що нам виконать трошки накладно

Я не розумію, чому не покинеш ти мою голівоньку, невже так складно?

І я про це мрію без тебе, щоб не залишитися таким безпорадним

Я віддам все на світі, улюблена квітко

В морі єдина надія на світло

Ти не навіки у мене омріяна, ти

Я віддам все на світі, улюблена квітко

В морі єдина надія на світло

Ти не навіки у мене омріяна, ти

Фото: 2Tone