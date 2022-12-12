Дуэт 2Tone — один из возможных представителей Украины на Евровидении 2023. В финале Нацотбора он выступает с песней Квітка.

Уже 17 декабря украинцы узнают, кто же представит нашу страну на международном песенном конкурсе в следующем году. В финале Нацотбора 2Tone выступит под первым номером. Всего 10 участников.

Дуэт 2Tone — что известно

2Tone состоит из двоих друзей — Ивана и Богдана. Ребята любят одинаковую музыку, поэтому решили объединиться и творить вместе. Сам дуэт себя называет группой столетия.

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Изначально 2Tone существовали как уличные музыканты. Они пели на улицах Киева, в подземных переходах и парках. В большинстве своем — каверы на разнообразные хиты.

После стали участниками одного украинского вокального шоу. Ребята говорят — они не играют, а гуляют.

У дуэта одна авторская песня, которая называется Хворий.

Второй же стала конкурсная Квітка.

Ради выступления в Нацотборе на Евровидение 2023 Иван и Богдан расширили дуэт до пяти человек. В одном из интервью ребята рассказали, что написали достойную песню, поэтому решили попробовать свои силы.

Песня 2Tone Квітка

Конкурсная песня дуэта — о любви. По словам участников, изначально они написали минус, к которому через месяц-два планировали написать слова, однако родились они в тот же день.

2Tone — Квітка (Текст песни)

Я віддам все на світі, улюблена квітко

В морі єдина надія на світло

Ти не навіки у мене омріяна, ти

Ми не були б у розпачі

Якщо з тобою досхочу

Нам дали один одного

Врятуватися жодного шансу немає

Вже бачу, тримаєш

І серце так крається знову

Так тягне мене

Не вбиває відразу ще

Це вже тобі не забавки

Знов повірю очам твоїм

Тільки б вони не плакали

Багато поверхів, усі окрім першого

Місця — хоч вішайся, стеля би вдержалась

Я віддам все на світі, улюблена квітко

В морі єдина надія на світло

Ти не навіки у мене омріяна, ти

Я віддам все на світі, улюблена квітко

В морі єдина надія на світло

Ти не навіки у мене омріяна, ти

Може, все не так погано, знаєш

Я ще пам’ятаю, як ти пахнеш

Наші крики не почує більш ніхто

Ми наче і не були парою

Та парою став наш вогонь

І ми не встигли за собою прибрати

Мізерні залишки полум’я в’ялого

Балував маривом, типу нормально, але

Палива мало нам, мало нам, мало нам

Це несерйозно, типу

Придумай відмазку кмітливішу, знаю, ти здатна

Бо ціни дорослі, і цілі ми ставим такі, що нам виконать трошки накладно

Я не розумію, чому не покинеш ти мою голівоньку, невже так складно?

І я про це мрію без тебе, щоб не залишитися таким безпорадним

Я віддам все на світі, улюблена квітко

В морі єдина надія на світло

Ти не навіки у мене омріяна, ти

Я віддам все на світі, улюблена квітко

В морі єдина надія на світло

Ти не навіки у мене омріяна, ти

Фото: 2Tone