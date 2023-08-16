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14-річний Сашко вийшов на сцену з Imagine Dragons і підняв прапор України

16 Серпня 2023, 09:49
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Гурт Imagine Dragons
Джерело: Getty Images

Гурт Imagine Dragons підняв прапор України на концерті та покликав на сцену 14-річного українця, який втратив дім під час війни. Захід відбувався у Варшаві, де гурт завжди раді бачити.

Під час концерту артисти покликали на сцену Олександра – хлопця родом зі знищеної росіянами Новогригорівки Миколаївської області. У короткому ролику можна побачити, як лідер гурту Ден Рейнольдс обіймає юного українця, а потім вони разом розкривають синьо-жовтий прапор із написом United24. Як відомо, завдяки платформі та донорам Олександр отримає нове житло.

Не секрет, що Imagine Dragons також є амбасадорами української платформи, і своїми діями допомагають українцям у цей непростий час. Вони просувають напрямок Медична допомога, із перших днів підтримуючи нашу країну.

Нагадаємо, що Сашко знявся в кліпі гурту для пісні Crushed. Хлопчика обрали не випадково – він пробув під окупацією 5 місяців, його сім’я втратила все. У кліпі та пісні музиканти акцентують увагу на тому, що Сашко – не єдина дитина, у якої складна доля під час війни.

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Imagine Dragons Війна в Україні
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