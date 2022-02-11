11-річна українська акробатка Софія Тепла потрапила до Книги рекордів Гіннеса, встановивши світовий рекорд.

У Мілані дівчинка показала найшвидший час проходження 20-метрівки у потрійній гімнастичній складці. Це складний гімнастичний трюк, під час якого людина прогинає тіло назад аж до того моменту, поки ноги не торкнуться голови, і котиться вперед на великій швидкості.

Софія пройшла дистанцію за 10,49 секунди. Вона побила попередній рекорд китаянки, яка витратила на це майже на три секунди більше.

– Юна україночка подолала дистанцію 20 метрів contortion roll за – 10.49 сек! Софія Тепла стала єдиною українкою, яка отримала шанс виступити на всесвітньо відомому шоу рекордів Lo Show Dei Record в Мілані (Італія), – написала керівниця Національного реєстру рекордів України.

Нагадаємо, що раніше Софія Тепла демонструвала свої навички на шоу Україна має талант. Вона виступила у жанрах каучук і еквілібр.

Дівчинка передала атмосферу казки і здивувала неймовірною гнучкістю свого тіла, тому отримала від суддів можливість пройти далі. Мама Софії відкрила циркову студію заради того, щоб її дочка могла займатися улюбленою справою.