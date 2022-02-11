11-летняя украинская акробатка София Теплая попала в Книгу рекордов Гиннеса, установив мировой рекорд.

В Милане девочка показала самое быстрое время прохождения 20-метровки в тройной гимнастической складке. Это сложный гимнастический трюк, во время которого человек прогибает тело назад до тех пор, пока ноги не коснутся головы, и катится вперед на большой скорости.

София прошла дистанцию ​​за 10,49 секунды. Она побила предыдущий рекорд китаянки, которая потратила на это почти на три секунды больше.

— Юная украиночка преодолела дистанцию ​​20 метров contortion roll за – 10.49 сек! София Теплая стала единственной украинкой, получившей шанс выступить на всемирно известном шоу рекордов Lo Show Dei Record в Милане (Италия), — написала руководительница Национального реестра рекордов Украины.

Напомним, что ранее София Теплая демонстрировала свои навыки на шоу Україна має талант. Она выступила в жанрах каучука и эквилибра.

Девочка передала атмосферу сказки и удивила невероятной гибкостью своего тела, поэтому получила от судей возможность пройти дальше. Мама Софии открыла цирковую студию ради того, чтобы ее дочь могла заниматься любимым делом.