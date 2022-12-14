До кінця добігає 2022 рік, який став для українців особливим, проте не в хорошому плані. 24 лютого РФ вторглася в нашу країну і розділила життя кожного громадянина на До і Після.

За цей час українці показали, наскільки єдиним народом вони можуть бути – абсолютно на всіх фронтах. Також з’явилося безліч символів, які тепер для кожного з нас асоціюються з війною.

Показали себе в цей час і наші артисти, зокрема – співаки, оскільки пісня є супроводом кожного народу в будь-які часи, і навіть у найтемніші. Факти ICTV вирішили скласти добірку пісень, які стали для українців символом 2022 року.

Зараз дивляться

Ой у лузі червона калина

Завдяки лідеру гурту Бумбокс Андрію Хливнюку пісня січових стрільців отримала друге дихання. Її він виконав у перші дні повномасштабного вторгнення на Софійській площі в Києві.

Відтоді вона звучала з кожних колонок, із вуст кожного українця і артиста, особливо полюбилася дітям.

Звернули увагу на виконання Андрія і британські рок-легенди Pink Floyd. Гурт возз’єднався заради того, щоб виконати цю пісню разом із Хливнюком.

Stefania

Саме з цією композицією гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні 2022. Під час свого виступу на міжнародному пісенному конкурсі учасники колективу звернулися до Європи з проханням звернути увагу на Маріуполь і врятувати захисників Азовсталі.

Пісня Stefania стала справжнім міжнародним хітом, а кліп до неї показав те, що відбувається в Україні.

2step

Оригінальна версія пісні належить британському співакові Еду Ширану. Після того, як в Україні почалася війна, артист вирішив її переспівати разом із українським гуртом Антитіла, який ще до повномасштабного вторгнення вступив до лав ТрО.

Композиція відгукнулася слухачам з усього світу. У ній співається про те, як 24 лютого сон українців обірвали сирени, що означають повітряну тривогу, а також про життя після війни.

Місто Марії

Композиція гурту Океан Ельзи присвячена Маріуполю та його героїчним захисникам. З початку війни лідер колективу Святослав Вакарчук їздив по різних точках України, навіть найгарячіших, і підтримував наших воїнів, а також мирних жителів, які відмовилися залишати свої домівки.

Додому

Пісня Kalush Orchestra і Skofka була написана задовго до повномасштабного вторгнення – в 2021 році, проте під час війни вона знайшла новий сенс. Кожен українець, який був змушений покинути свій будинок, тепер інакше сприймає слова: Де би не був, не забуду дім.

Чути гімн

Ще одна композиція Skofka, яка багато значить для кожного з нас. Артист присвятив її своєму другові, який загинув, захищаючи нашу країну від російських окупантів.

У мене немає дому

Ще одна композиція, яка під час війни зажила новим життям. Пісня гурту Один в каное була випущена в 2016 році, проте через те, що мільйони українців були змушені змінити своє місце проживання, а чиюсь домівку взагалі зруйнували ворожі снаряди, її слова наразі сприймаються інакше.

Чи разом?

Співачка Kola стала одним із відкриттів повномасштабної війни зі сфери артистів. Виконавиця за цей час випустила безліч пісень, кожна з яких знаходить відгук у серцях українців.

Думи

В основі композиції Думи, яку виконали Артем Пивоваров і Надя Дорофєєва, лежить вірш видатного поета Тараса Шевченка.

Рядки пісні пронизані сумом за Батьківщиною, жалем і вірою у вільне життя на рідній землі.

Мрія

Трек Jerry Heil про незламність українців, про нашу силу. Спочатку він починається зі слів про те, як весь світ спостерігає за тим, що відбувається в нашій країні через телевізор.

Також він символізує найбільший літак Мрію, який росіяни знищили на початку повномасштабної війни.

Звичайно, це далеко не всі пісні, які стали для українців символом 2022 року. За цей час у нашій країні відкрилося безліч артистів і їхньої прекрасної творчості, що чудово доводить те, що ринок російського шоу-бізнесу нам точно не потрібен, та й він значно поступається нашому. У нас люди, здатні відчувати й переживати, а там – порожні тексти.

Мабуть, у кожного з нас з’явилася така композиція, яка несе в собі особливий і особистий сенс. Слухайте українське!