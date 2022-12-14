К концу подходит 2022 год, который стал для украинцев особенным, однако не в хорошем плане. 24 февраля РФ вторглась в нашу страну и разделила жизнь каждого гражданина на До и После.

За это время украинцы показали, насколько единым народом они могут быть — абсолютно на всех фронтах. Также появилось множество символов, которые теперь для каждого из нас ассоциируются с войной.

Показали себя в это время и наши артисты, в частности — певцы, поскольку песня является сопровождением каждого народа в любые времена и даже в самые темные. Факты ICTV решили составить подборку песен, которые стали для украинцев символом 2022 года.

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Ой у лузі червона калина

Благодаря лидеру группы Бумбокс Андрею Хлывнюку песня сечевых стрелков обрела второе дыхание. Ее он исполнил в первые дни полномасштабного вторжения на Софийской площади в Киеве.

С тех пор она звучала из каждых колонок, из уст каждого украинца и артиста, в особенности полюбилась детям.

Обратили внимание на исполнение Андрея и британские рок-легенды Pink Floyd. Группа воссоединилась ради того, чтобы исполнить эту песню вместе с Хлывнюком.

Stefania

Именно с этой композицией группа Kalush Orchestra победила на Евровидении 2022. Во время своего выступления на международном песенном конкурсе участники коллектива обратились к Европе с просьбой обратить внимание на Мариуполь и спасти защитников Азовстали.

Песня Stefania стала настоящим международным хитом, а клип к ней показал происходящее в Украине.

2step

Оригинальная версия песни принадлежит британскому певцу Эду Ширану. После того, как в Украине началась война, артист решил ее перепеть вместе с украинской группой Антитела, которая еще до полномасштабного вторжения вступила в ряды ТрО.

Композиция откликнулась слушателям со всего мира. В ней поется о том, как 24 февраля сон украинцев оборвали сирены, что означают воздушную тревогу, а также о жизни после войны.

Місто Марії

Композиция группы Океан Эльзы посвящена Мариуполю и его героическим защитникам. С начала войны лидер коллектива Святослав Вакарчук ездил по разным точкам Украины, даже самым горячим, и поддерживал наших воинов, а также мирных жителей, которые отказались покидать свои дома.

Додому

Песня Kalush Orchestra и Skofka была написана задолго до полномасштабного вторжения — в 2021 году, однако во время войны она обрела новый смысл. Каждый украинец, который был вынужден покинуть свой дом, теперь иначе воспринимает слова: Де би не був, не забуду дім.

Чути гімн

Еще одна композиция Skofka, которая многое значит для каждого из нас. Артист посвятил ее своему другу, который погиб, защищая нашу страну от российских оккупантов.

У мене немає дому

Еще одна композиция, которая во время войны зажила новой жизнью. Песня группы Один в каное была выпущена в 2016 году, однако из-за того, что миллионы украинцев были вынуждены сменить свое место жительства, а дом кого-то и вовсе разрушили вражеские снаряды, ее слова сейчас воспринимаются иначе.

Чи разом?

Певица Kola стала одним из открытий полномасштабной войны из ряда артистов. Исполнительница за это время выпустила множество песен, каждая из которых находит отклик в сердцах украинцев.

Думи

В основе композиции Думи, которую исполнили Артем Пивоваров и Надя Дорофеева, лежит стихотворение выдающегося поэта Тараса Шевченко.

Строки песни пронизаны печалью о Родине, сожалением и верой в свободную жизнь на родной земле.

Мрія

Трек Jerry Heil о несокрушимости украинцев, о нашей силе. Изначально он начинается со слов о том, как весь мир наблюдает за происходящим в нашей стране через телевизор.

Также он символизирует самый большой самолет Мрію, который россияне уничтожили в начале полномасштабной войны.

Конечно, это далеко не все песни, которые стали для украинцев символом 2022 года. За это время в нашей стране открылось множество артистов и их прекрасного творчества, что отлично доказывает то, что рынок российского шоу-бизнеса нам точно не нужен, да и он в ряды уступает нашему. У нас люди, способные чувствовать и переживать, а там — пустые тексты.

Наверняка у каждого из нас появилась такая композиция, которая несет в себе особый и личный смысл. Слушайте украинское!