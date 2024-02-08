як обрати зручну піжаму і де купити зі знижкою

Жіночий гардероб без піжами уявити неможливо, адже це обов’язкова річ у ньому, яка так чи інакше відповідає за якість сну. Погодьтеся, набагато приємніше спати в красивому і зручному відповідному костюмі, який приємний на дотик і до тіла, ніж у звичайній футболці чи майці.

Як обрати зручну піжаму

Передусім потрібно знати критерії вибору зручної піжами. Їхні види як для жінок, так і чоловіків і дітей різні – класичні, літні, зимові, кігурумі, комбінезони тощо.

Під час вибору піжами необхідно звернути увагу на тканину, фасон, шви, фурнітуру, дизайн та колір.

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Для кожного сезону має бути своя піжама. Наприклад, весняні та літні – легші, це може бути топ і шорти. Такі піжами можуть бути з віскози, шовку, тонкої бавовни. Осінні та зимові – звісно, тепліші, наприклад штани та кофта, кігурумі тощо. Для них підійде така тканина, як махра, фліс, фланель, теплий трикотаж. Фасон має велике значення під час вибору піжами, адже вона має бути зручною під час сну. Наприклад, надто широкий буде не дуже зручним, адже рукави та штани підскакуватимуть, сповзатимуть, плутатимуться, що заважатиме. Обтислий фасон обмежуватиме рухи. Тому обирайте щось середнє. Поясна резинка повинна бути щільною, щоб низ піжами добре тримався та не спадав, але не жорсткою, щоб не передавлювала живіт. Піжами високої якості мають невідчутні шви, адже грубі натиратимуть тіло, а погано зроблені швидко розійдуться. Варто звертати увагу на декор. Наприклад, якщо це мереживо, воно повинно бути гарної якості, щоб не подразнювало шкіру. Якщо це якась нашивка, то бажано, щоб вона не була випуклою, бо заважатиме під час сну. Це стосується і ґудзиків та блискавок. Надто важливим є розмір піжами, а для цього необхідно знати свої параметри.

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Існує безліч місць, де можна купити зручну піжаму, одне з таких – інтернет. Зробити це можна доволі швидко та зручно, до того ж за менші гроші.

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