Женский гардероб без пижамы представить невозможно, ведь это обязательная вещь в нем, которая так или иначе отвечает за качество сна. Согласитесь, гораздо приятнее спать в красивом и удобном соответствующем костюме, который приятен на ощупь и к телу, чем в обычной футболке или майке.

Как выбрать удобную пижаму

Прежде всего нужно знать критерии выбора удобной пижамы. Их виды как для женщин, так и мужчин и детей разные — классические, летние, зимние, кигуруми, комбинезоны и тому подобное.

При выборе пижамы необходимо обратить внимание на ткань, фасон, швы, фурнитуру, дизайн и цвет.

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Для каждого сезона должна быть своя пижама. Например, весенние и летние — более легкие, это может быть топ и шорты. Такие пижамы могут быть из вискозы, шелка, тонкого хлопка. Осенние и зимние — конечно, теплее, например штаны и кофта, кигуруми и тому подобное. Для них подойдет такая ткань, как махра, флис, фланель, теплый трикотаж. Фасон имеет большое значение при выборе пижамы, ведь она должна быть удобной во время сна. Например, слишком широкий будет не очень удобным, ведь рукава и штаны будут подскакивать, сползать, путаться, что будет мешать. Облегающий фасон будет ограничивать движение. Поэтому выбирайте что-то среднее. Поясная резинка должна быть плотной, чтобы низ пижамы хорошо держался и не спадал, но не жесткой, чтобы не передавливала живот. Пижамы высокого качества имеют не ощутимые швы, ведь грубые будут натирать тело, а плохо сделанные быстро разойдутся. Стоит обращать внимание на декор. Например, если это кружево, оно должно быть хорошего качества, чтобы не раздражало кожу. Если это какая-то нашивка, то желательно, чтобы она не была выпуклой, иначе будет мешать во время сна. Это также касается пуговиц и молний. Очень важным является размер пижамы, а для этого необходимо знать свои параметры.

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