Женский гардероб без пижамы представить невозможно, ведь это обязательная вещь в нем, которая так или иначе отвечает за качество сна. Согласитесь, гораздо приятнее спать в красивом и удобном соответствующем костюме, который приятен на ощупь и к телу, чем в обычной футболке или майке.
Как выбрать удобную пижаму
Прежде всего нужно знать критерии выбора удобной пижамы. Их виды как для женщин, так и мужчин и детей разные — классические, летние, зимние, кигуруми, комбинезоны и тому подобное.
При выборе пижамы необходимо обратить внимание на ткань, фасон, швы, фурнитуру, дизайн и цвет.
- Для каждого сезона должна быть своя пижама. Например, весенние и летние — более легкие, это может быть топ и шорты. Такие пижамы могут быть из вискозы, шелка, тонкого хлопка. Осенние и зимние — конечно, теплее, например штаны и кофта, кигуруми и тому подобное. Для них подойдет такая ткань, как махра, флис, фланель, теплый трикотаж.
- Фасон имеет большое значение при выборе пижамы, ведь она должна быть удобной во время сна. Например, слишком широкий будет не очень удобным, ведь рукава и штаны будут подскакивать, сползать, путаться, что будет мешать. Облегающий фасон будет ограничивать движение. Поэтому выбирайте что-то среднее.
- Поясная резинка должна быть плотной, чтобы низ пижамы хорошо держался и не спадал, но не жесткой, чтобы не передавливала живот.
- Пижамы высокого качества имеют не ощутимые швы, ведь грубые будут натирать тело, а плохо сделанные быстро разойдутся.
- Стоит обращать внимание на декор. Например, если это кружево, оно должно быть хорошего качества, чтобы не раздражало кожу. Если это какая-то нашивка, то желательно, чтобы она не была выпуклой, иначе будет мешать во время сна. Это также касается пуговиц и молний.
- Очень важным является размер пижамы, а для этого необходимо знать свои параметры.
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