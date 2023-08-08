Клопи – неприємні маленькі комахи, які, зазвичай, живуть в мʼяких меблях, ящиках шаф, плінтусах, постільній білизні та матрацах.

Для людини клопи небезпечні, адже їхні укуси можуть викликати алергію, свербіж та почервоніння. Як вивести клопів із будинку чи квартири – дізнавалися Факти ICTV.

Як позбутися від клопів

Боротися з клопами потрібно починати відразу, як ви їх помітили. Ці маленькі шкідники зазвичай роблять гнізда в матрацах, на полицях з одягом, в мʼяких меблях.

Щоб вигнати їх раз і назавжди, не обовʼязково використовувати спеціальні хімічні засоби, можна скористатися народними “дідівськими” методами:

Бензин, гас, скипидар : це доволі агресивна суміш, тому перед проведенням процедури, переконайтеся, що вам буде куди переїхати на кілька днів. Усі три інгредієнти потрібно змішати та обприскати розчином приміщення, де знайшли клопів. Після процедури потрібно позачиняти вікна й двері та на добу переїхати в інше місце. Через день поверніться, проведіть ретельне вологе прибирання, провітріть приміщення. Щоб закріпити результат, проведіть процедуру ще раз через три тижні.

: це доволі агресивна суміш, тому перед проведенням процедури, переконайтеся, що вам буде куди переїхати на кілька днів. Усі три інгредієнти потрібно змішати та обприскати розчином приміщення, де знайшли клопів. Після процедури потрібно позачиняти вікна й двері та на добу переїхати в інше місце. Через день поверніться, проведіть ретельне вологе прибирання, провітріть приміщення. Щоб закріпити результат, проведіть процедуру ще раз через три тижні. Столовий оцет. Вам необхідно змочити ганчірку в оцті та протерти всі поверхні у квартирі.

Вам необхідно змочити ганчірку в оцті та протерти всі поверхні у квартирі. Ефірні олії лаванди та евкаліпту . Налийте олії в аромалампу та залишити на кілька годин вдома.

. Налийте олії в аромалампу та залишити на кілька годин вдома. Розмарин, чебрець, полин і валеріана. Клопи не переносять різких запахів, тому така суміш буде їх відлякувати. Вам необхідно розкласти сухі трави у будинку чи квартирі. Або можна підпалити букет сухих трав у глибокій мисці та обкурити оселю.

Також допоможе обробка високими температурами (обробка гарячим паром повністю знищує комах). Спершу потрібно зібрати усю постільну білизну та випрати в дуже гарячій воді.

За допомогою пароочисника (або праски) обробіть усі мʼякі меблі в приміщенні (диван, ліжко, крісла, матрац). А якщо знайшли клопів в одязі, теж обробіть його парою чи замочіть у гарячій воді.

Обробляти меблі та постільну білизну парою і прати речі потрібно за температури від 60°C.

Також досвідчені господині радять розкласти в кутках ліжка гвоздику, адже її запах убивчий для цих комах.

Якщо такі дії не покращили ситуацію, можна спробувати використати хімічні препарати. Наприклад, Хлорофос. Він дуже токсичний, тому розводити його потрібно на свіжому повітрі, а після обробки добре провітрити кімнати.

Інструменти, які використовуєте разом із Хлорофосом, потрібно буде викинути. Через два місяці після першої обробки процедуру потрібно повторити.

Якщо нічого не допомагає і клопи все одно заважають вам жити, радимо викликати спеціальну службу. Фахівці оцінять ситуацію та оброблять вашу оселю спеціальними розчинами проти комах.