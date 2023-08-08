Клопы — неприятные маленькие насекомые, которые, обычно, живут в мягкой мебели, ящиках шкафов, плинтусах, постельных принадлежностях и матрасах.

Для человека клопы опасны, ведь их укусы могут вызвать аллергию, зуд и покраснение. Как вывести клопов из дома или квартиры — узнавали Факты ICTV.

Как избавиться от клопов

Бороться с клопами нужно начинать сразу, как только вы их заметили. Эти маленькие вредители, как правило, делают гнезда в матрасах, на полках с одеждой, в мягкой мебели.

Чтобы выгнать их раз и навсегда, не обязательно использовать специальные химические средства, можно воспользоваться народными “дедовскими” методами:

Бензин, керосин, скипидар : это довольно агрессивная смесь, поэтому перед проведением процедуры, убедитесь, что вам будет куда переехать на несколько дней. Все три ингредиента нужно смешать и опрыскать раствором помещения, где нашли клопов. После процедуры нужно позакрывать окна и двери и на сутки переехать в другое место. Через день вернитесь, проведите тщательную влажную уборку, проветрите помещение. Чтобы закрепить результат, проведите процедуру еще раз через три недели.

: это довольно агрессивная смесь, поэтому перед проведением процедуры, убедитесь, что вам будет куда переехать на несколько дней. Все три ингредиента нужно смешать и опрыскать раствором помещения, где нашли клопов. После процедуры нужно позакрывать окна и двери и на сутки переехать в другое место. Через день вернитесь, проведите тщательную влажную уборку, проветрите помещение. Чтобы закрепить результат, проведите процедуру еще раз через три недели. Столовый уксус . Вам необходимо смочить тряпку в уксусе и протереть все поверхности в квартире.

. Вам необходимо смочить тряпку в уксусе и протереть все поверхности в квартире. Эфирные масла лаванды и эвкалипта . Налейте масла в аромалампу и оставить на несколько часов дома.

. Налейте масла в аромалампу и оставить на несколько часов дома. Розмарин, тимьян, полынь и валериана. Клопы не переносят резких запахов, поэтому такая смесь будет их отпугивать. Вам необходимо разложить сухие травы по дому или квартире. Или букет из сухих трав можно поджечь в глубокой миске и окурить дом.

Также поможет обработка высокими температурами (обработка горячим паром полностью уничтожает насекомых). Сначала нужно собрать все постельное белье и постирать в очень горячей воде.

С помощью пароочистителя (или утюга) обработайте всю мягкую мебель в помещении (диван, кровать, кресла, матрас). А если нашли клопов в одежде, тоже обработайте ее паром или замочите в горячей воде.

Обрабатывать мебель и постельное белье паром и стирать вещи нужно при температуре выше 60°C.

Также опытные хозяйки советуют разложить в углах кровати гвоздику, ведь ее запах убийственный для этих насекомых.

Если такие действия не улучшили ситуацию, можно попробовать использовать химические препараты. Например, Хлорофос. Он очень токсичен, поэтому разводить его нужно на свежем воздухе, а после обработки хорошо проветрить комнаты.

Инструменты, которые используете вместе с Хлорофосом, нужно будет выбросить. Через два месяца после первой обработки, процедуру нужно повторить.

Если ничего не помогает и клопы все равно мешают вам жить, советуем вызвать специальную службу. Специалисты оценят ситуацию и обработают ваш дом специальными растворами против насекомых.