Навіть найякісніша сантехніка з часом втрачає свій первозданний вигляд. Вона може покритися нальотом, плямами чи потьмяніти у кольорі, проте з цим є способи боротьби.

Ванна – це те місце, яке має завжди блищати, оскільки саме воно відповідає за гігієну. До того ж, бруд ставить під сумнів репутацію господині і завжди приємніше перебувати в чистоті.

Для того, щоб очистити сантехніку від нальоту, не обов’язково потрібна хімія, підійдуть і ті засоби, які є на кожній кухні. Наприклад, лимонна кислота допоможе позбутися вапняного нальоту та іржі.

Зараз дивляться

Детальніше про те, як відмити ванну за допомогою лимонної кислоти – в матеріалі.

Спосіб 1. Сода та лимонний розчин

Змішайте соду з водою так, щоб вийшла паста. Нанесіть на ванну та ненадовго залиште. Додайте у воду лимонну кислоту у пропорції 1:1. Нанесіть розчин на соду і протріть губкою. Ополосніть ванну водою.

Спосіб 2. Лимонна кислота 200 г

Закрийте ванну пробкою. Висипте в неї 200 г лимонної кислоти. Залийте ванну гарячою водою з крана.

Рекомендується робити на ніч, щоб очищення ванни було ефективніше. Зранку почистіть ванну стандартним способом за допомогою губок.

Спосіб 3. Лимонна кислота та гаряча вода

Додаємо одну столову ложку лимонної кислоти на склянку гарячої води. Головне, щоб кристали розчинилися. За допомогою звичайної губки або ганчірки з нетканих волокон наносимо засіб на проблемні ділянки. Варто уникати щіток, вони дряпають поверхню.

Способів почистити ванну безліч – як народних, так і сучасніших. Вибір хімії на ринку різноманітний, тому ви можете обрати склад, який підходить особисто вам.

Однак якщо ви противник хімії – скористайтеся більш щадними способами.