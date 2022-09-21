Навіть найякісніша сантехніка з часом втрачає свій первозданний вигляд. Вона може покритися нальотом, плямами чи потьмяніти у кольорі, проте з цим є способи боротьби.
Ванна – це те місце, яке має завжди блищати, оскільки саме воно відповідає за гігієну. До того ж, бруд ставить під сумнів репутацію господині і завжди приємніше перебувати в чистоті.
Для того, щоб очистити сантехніку від нальоту, не обов’язково потрібна хімія, підійдуть і ті засоби, які є на кожній кухні. Наприклад, лимонна кислота допоможе позбутися вапняного нальоту та іржі.
Детальніше про те, як відмити ванну за допомогою лимонної кислоти – в матеріалі.
Спосіб 1. Сода та лимонний розчин
- Змішайте соду з водою так, щоб вийшла паста.
- Нанесіть на ванну та ненадовго залиште.
- Додайте у воду лимонну кислоту у пропорції 1:1.
- Нанесіть розчин на соду і протріть губкою.
- Ополосніть ванну водою.
Спосіб 2. Лимонна кислота 200 г
- Закрийте ванну пробкою.
- Висипте в неї 200 г лимонної кислоти.
- Залийте ванну гарячою водою з крана.
Рекомендується робити на ніч, щоб очищення ванни було ефективніше. Зранку почистіть ванну стандартним способом за допомогою губок.
Спосіб 3. Лимонна кислота та гаряча вода
- Додаємо одну столову ложку лимонної кислоти на склянку гарячої води. Головне, щоб кристали розчинилися.
- За допомогою звичайної губки або ганчірки з нетканих волокон наносимо засіб на проблемні ділянки. Варто уникати щіток, вони дряпають поверхню.
Способів почистити ванну безліч – як народних, так і сучасніших. Вибір хімії на ринку різноманітний, тому ви можете обрати склад, який підходить особисто вам.
Однак якщо ви противник хімії – скористайтеся більш щадними способами.