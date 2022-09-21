Даже самая качественная сантехника со временем теряет свой первозданный вид. Она может покрыться налетом, пятнами или потускнеть в цвете, однако с этим есть способы борьбы.
Ванна — это то место, которое должно всегда блестеть, поскольку именно оно отвечает за гигиену. К тому же, грязь ставит под сомнение репутацию хозяйки и всегда куда приятнее находиться в чистоте.
Для того, чтобы очистить сантехнику от возникшего налета, не обязательно нужна химия, подойдут и те средства, которые есть на каждой кухне. Например, лимонная кислота поможет избавиться от известкового налета и ржавчины.
Детальнее о том, как отмыть ванну с помощью лимонной кислоты — в материале.
Способ 1. Сода и лимонный раствор
- Смешайте соду с водой так, чтобы получилась паста.
- Нанесите на ванну и ненадолго оставьте.
- Добавьте в воду лимонную кислоту в пропорции 1:1.
- Нанесите раствор на соду и протрите губкой.
- Ополосните ванну водой.
Способ 2. Лимонная кислота 200 г
- Закройте ванну пробкой.
- Высыпьте в нее 200 г лимонной кислоты.
- Залейте ванну горячей водой из крана.
Рекомендуется делать на ночь, чтобы очищение ванны было эффективнее. Утром почистите ванну стандартным способом с помощью губок.
Способ 3. Лимонная кислота и горячая вода
- Добавляем одну столовую ложку лимонной кислоты на стакан горячей воды. Главное, чтобы кристаллы растворились.
- С помощью обычной губки или тряпки из нетканых волокон наносим средство на проблемные участки. Стоит избегать щеток, они царапают поверхность.
Способов почистить ванну множество — как народных, так и более современных. Выбор химии на рынке разнообразен, поэтому вы можете выбрать тот состав, который подходит лично вам.
Однако если вы противник химии — воспользуйтесь более щадящими способами.