Даже самая качественная сантехника со временем теряет свой первозданный вид. Она может покрыться налетом, пятнами или потускнеть в цвете, однако с этим есть способы борьбы.

Ванна — это то место, которое должно всегда блестеть, поскольку именно оно отвечает за гигиену. К тому же, грязь ставит под сомнение репутацию хозяйки и всегда куда приятнее находиться в чистоте.

Для того, чтобы очистить сантехнику от возникшего налета, не обязательно нужна химия, подойдут и те средства, которые есть на каждой кухне. Например, лимонная кислота поможет избавиться от известкового налета и ржавчины.

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Детальнее о том, как отмыть ванну с помощью лимонной кислоты — в материале.

Способ 1. Сода и лимонный раствор

Смешайте соду с водой так, чтобы получилась паста. Нанесите на ванну и ненадолго оставьте. Добавьте в воду лимонную кислоту в пропорции 1:1. Нанесите раствор на соду и протрите губкой. Ополосните ванну водой.

Способ 2. Лимонная кислота 200 г

Закройте ванну пробкой. Высыпьте в нее 200 г лимонной кислоты. Залейте ванну горячей водой из крана.

Рекомендуется делать на ночь, чтобы очищение ванны было эффективнее. Утром почистите ванну стандартным способом с помощью губок.

Способ 3. Лимонная кислота и горячая вода

Добавляем одну столовую ложку лимонной кислоты на стакан горячей воды. Главное, чтобы кристаллы растворились. С помощью обычной губки или тряпки из нетканых волокон наносим средство на проблемные участки. Стоит избегать щеток, они царапают поверхность.

Способов почистить ванну множество — как народных, так и более современных. Выбор химии на рынке разнообразен, поэтому вы можете выбрать тот состав, который подходит лично вам.

Однако если вы противник химии — воспользуйтесь более щадящими способами.