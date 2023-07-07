Гроза – природне явище, яке одночасно лякає та заворожує: спалахи блискавок, що осяюють темне небо та страшний гуркіт грому, який нагадує звуки прильоту ракети.

Грім та блискавка на небі – звичайне явище для українців, особливо влітку в сезон дощів. Факти ICTV дізнавалися, як утворюється блискавка та як вберегтися від цього небезпечного природного явища.

Що таке блискавка та як вона утворюється

Блискавка – це іскровий розряд, який утворюється всередині хмар або між хмарами та землею. Науковці пояснюють це явище так: електричний розряд виникає в результаті поділу позитивних та негативних зарядів всередині хмари.

Простими словами, коли тепле і вологе повітря підіймається, утворюються грозові хмари. Разом з утворенням опадів у хмарі електризуються краплі води. Коли вони переходять кордон у 0°C, то замерзають та починають стикатися з льодовими кристалами.

Оскільки частинки води у хмарі знаходяться у безперервному русі, то менші частини постійно стикаються з більшими. Як результат виникає електризація.

Коли сильний потік повітря у хмарі підіймається, то в ній утворюються окремі області із різнойменними зарядами. Зверху накопичується позитивний заряд, а знизу – від’ємний.

– У той момент, коли напруженість електричного поля у хмарі сягає найвищого значення, величина заряду стає дуже великою. Саме тоді виникає потужний електричний розряд, під час якого виділяється велика кількість енергії. Це породжує яскравий спалах, який люди звикли називати блискавкою.

Ось що відбувається в хмарі у цей момент: крижані частинки стикаються з легшими кристалами льоду та починають вихоплювати у них електрони. Починається поділ зарядів. Як наслідок, всередині хмари накопичується електрична напруга.

Негативно заряджені частинки починають скупчуватися внизу, а позитивно заряджені – вгорі. Якщо різниця в напрузі становить кілька мільйонів вольтів, хмара намагається вирівняти її. І виникає блискавка.

Блискавки бувають лінійні, пласкі, кулясті й точкові. Лінійні та пласкі спостерігають часто, а кулясті та точкові — дуже рідко.

Як блискавку сприймали наші предки

За народними повірʼями, блискавка показується людям для того, щоб вони завжди пам’ятали, що є Бог на небі.

Також наші предки вірили, що блискавка — це справжнє небо, котре Бог показує в мить свого гніву. Коли б на землю впала хоч маленька частинка цього неба, то спалила б усю Землю.

Люди вважали, що в момент удару блискавки відкривається небо перед страшним судом людства.

А ще люди думали, що Бог влаштовує грім та блискавку, щоб знищити чортів. Крім того, під час грози не можна було їсти та взагалі відкривати рота, щоб туди не залізти злі духи.

Цікаві факти про блискавку

При температурі до 30 тис. градусів блискавка гарячіша, ніж поверхня Сонця.

Щодня в небі спалахує 10 млн блискавок.

У будь-який момент часу у світі проходить близько 2 тис. гроз.

Як вберегтися від блискавки

Якщо ви вдома, варто зачинити усі вікна та двері, в приміщенні не повинно бути протягу, адже він притягує кульову блискавку.

Також вимкніть всі електроприлади та мобільний телефон, тримайтеся подалі від електроприладів, антен та проводів.

Якщо блискавка застала вас на вулиці слід уникати високих дерев, металевих парканів та стін, поруч з якими ростуть дерева. Якщо гроза застала вас під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупиніться – це небезпечно.

В автомобілі вам нічого не загрожує, але важливо зняти всі металеві антени з поверхні авто, які можуть притягувати розряди.

Якщо ви в полі, знайдіть сухе заглиблення в землі та сховайтесь там. Якщо поблизу немає заглиблення, сховайтеся в мокрій землі, але не лягайте в повний зріст.

У лісі не можна ховатися від грози на узвишші чи під одиноким високим деревом. Також не можна бігти й плавати.

Знайдіть низькі дерева, що стоять поряд та ховайтеся під ними.