Гроза — природное явление, которое одновременно пугает и завораживает: вспышки молний, озаряющие темное небо и страшный грохот грома, напоминающий звуки прилета ракеты.

Гром и молния на небе — обычное явление для украинцев, особенно летом в сезон дождей. Факты ICTV узнавали, как образуется молния и как уберечься от этого опасного природного явления.

Что такое молния и как она образуется

Молния — это искровой разряд, который образуется внутри облаков или между облаками и землей. Ученые объясняют это явление так: электрический разряд возникает в результате разделения положительных и отрицательных зарядов внутри облака.

Простыми словами, когда теплый и влажный воздух поднимается, образуются грозовые тучи. Вместе с образованием осадков в облаке электризуются капли воды. Когда они переходят границу в 0°C, то замерзают и начинают соприкасаться с ледяными кристаллами.

Поскольку частицы воды в облаке находятся в непрерывном движении, более мелкие части постоянно сталкиваются с более крупными. Как результат возникает электризация.

Когда сильный поток воздуха в облаке начинает подниматься, то в нем образуются отдельные области с разноименными зарядами. Сверху накапливается положительный заряд, а снизу – отрицательный.

— В тот момент, когда напряженность электрического поля в облаке достигает наивысшего значения, величина заряда становится очень большой. Именно тогда возникает мощный электрический разряд, во время которого выделяется большое количество энергии. Это порождает яркую вспышку, которую люди привыкли называть молнией.

Вот что происходит в облаке в этот момент: ледяные частицы сталкиваются с более легкими кристаллами льда и начинают выхватывать у них электроны. Начинается разделение зарядов. Как следствие, внутри облака накапливается электрическое напряжение.

Отрицательно заряженные частицы начинают скапливаться внизу, а положительно заряженные — вверху. Если разница в напряжении составляет несколько миллионов вольт, облако пытается выровнять ее. И возникает молния.

Молнии бывают линейные, плоские, шаровидные и точечные. Линейные и плоские наблюдают часто, а шаровидные и точечные — очень редко.

Как молнию воспринимали наши предки

По народным поверьям, молния показывается людям для того, чтобы они всегда помнили, что есть Бог на небе.

Также наши предки верили, что молния — это настоящее небо, которое Бог показывает в миг своего гнева. Если бы на землю упала хоть маленькая частичка этого неба, то сожгла бы всю Землю.

Люди считали, что в момент удара молнии открывается небо перед страшным судом человечества.

А еще люди думали, что Бог устраивает гром и молнию, чтобы уничтожить чертей. Кроме того, во время грозы нельзя было есть и вообще открывать рот, чтобы туда не залезли злые духи.

Интересные факты о молнии

При температуре до 30 тыс. градусов молния горячее, чем поверхность Солнца.

Ежедневно в небе вспыхивает 10 млн молний.

В любой момент времени в мире проходит около 2 тыс. гроз.

Как уберечься от молнии

Если вы дома, стоит закрыть все окна и двери, в помещении не должно быть сквозняка, ведь он притягивает шаровую молнию.

Также выключите все электроприборы и мобильный телефон, держитесь подальше от электроприборов, антенн и проводов.

Если молния застала вас на улице следует избегать высоких деревьев, металлических заборов и стен, рядом с которыми растут деревья. Если гроза застала вас во время прогулки на велосипеде или мотоцикле, срочно остановитесь – это опасно.

В автомобиле вам ничего не угрожает, но важно снять все металлические антенны с поверхности авто, которые могут притягивать разряды.

Если вы находитесь в поле, найдите сухое углубление в земле и спрячьтесь там. Если поблизости нет углубления, спрячьтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост.

В лесу нельзя прятаться от грозы на возвышении или под одиноким высоким деревом. Также нельзя бежать и плавать.

Найдите низкие деревья, стоящие рядом и прячьтесь под ними.