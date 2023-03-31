Цвинтар – місце, яке наводить жах і морок. Побачити уві сні кладовище зазвичай означає, що людина має певні потаємні страхи у реальному житті.

Факти ICTV дізнавалися, до чого сниться цвинтар за різними сонниками та яких подій варто очікувати в житті.

До чого сниться цвинтар – тлумачення за сонниками

За сонником сліпої болгарської провидиці Ванги, цвинтарі у сні символізують отримання важливого і відповідального доручення, яке в майбутньому може стати доленосним.

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Ванга вважала, якщо у сні ви не відчували страху, перебуваючи серед могил, отже в реальному житті вас супроводжує удача.

До речі, якщо вам наснилося, як ви заглядаєте у відкриту могилу, це може передбачати смерть близької людини.

У випадку, що на цвинтарі побачили власне ім’я на надгробній плиті, ви можете померти дурною і безглуздою смертю. Тому варто бути пильними!

Австрійський психолог і невролог Зигмунд Фройд порівнює кладовище з жіночим началом. Тобто Фройд вважав, якщо чоловік побачив у сні кладовище – кохана йому не вірна, а якщо жінка – їй не вистачає ласки.

Згідно з сонником Густава Міллера, гуляти кладовищем у дворі старої церкви означає, що найближчим часом вам доведеться мати справу з бідністю.

Також Міллер вважав, що бачити у сні нові ряди могил – хороший знак, можливо, в реальному житті на вас чекають позитивні зміни.

Зимова прогулянка кладовищем – до розлуки з рідними людьми, які можуть виїхати в іншу країну.

А якщо у сні ви перебували на кладовищі влітку значить близькі люди завжди будуть поруч з вами.

Міллер вважав, що якщо закохана пара уві сні ходила на кладовище – вони не одружаться в реальному житті, а побачити власне поховання – ознака зради близької людини.

У соннику Нострадамуса йдеться, що велика кількість свіжих могил на кладовищі та безліч відвідувачів обіцяють глобальні катастрофи. А от прогулянка по кладовищу означає, що поточні події розгорнуться за несподіваним сценарієм.

Якщо вам сниться, що ви читаєте імена на могилах, Нострадамус вважав, що скоро знайдете нових друзів.

Інші тлумачення сновидіння про цвинтар

Цвинтар, за східним сонником, символізує процес очищення та переродження. Це може вказувати на необхідність звільнитися від старих уявлень і страхів, аби зʼявилося місце для нового та позитивного.

Ще цвинтар у сні може символізувати підготовку до нового етапу в житті. Такий сон може вказувати на необхідність позбутися старих негативних звичок чи токсичних відносин і відчинити двері у нове життя.

До речі, в езотеричному соннику зазначено, що кладовище уві сні бачать ті, хто часто ностальгує і не може відпустити минуле!