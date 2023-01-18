Nike – американська транснаціональна корпорація, яка займається дизайном, розробкою і виробництвом взуття, одягу, обладнання та аксесуарів для спорту та повсякденного життя.

Компанія дуже популярна в Україні завдяки своєму якісному одягу та взуттю. Як зробити замовлення з офіційного сайту nike.com в Україну, читайте в нашому матеріалі.

За допомогою Нова пошта Shopping

Зробити замовлення в Україну з сайту Nike можна через сервіс Nova Poshta Shopping.

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НП Shopping – це легка доставка в Україну товарів з онлайн-магазинів США, Великої Британії та Польщі за принципом форвардингу.

Форвардинг від Нова пошта Глобал надає можливість замовити товар без посередників та отримати повний супровід на замовлення, включно з доставкою на останній милі.

Серед додаткових переваг сервісу:

безплатний трекінг через зручні канали: особистий кабінет на сайті, мобільний додаток та електронна пошта;

інформування через СМС-повідомлення та месенджер Viber.

Щоби замовити продукцію з офіційного сайту nike.com, спершу необхідно зареєструватися на сервісі Nova Poshta Shopping:

Перейдіть на сайт НП Shopping У верхньому правому куті знайдіть кнопку Зареєструватися. Заповніть особисті дані: імʼя, прізвище, номер телефону та електронну адресу. На вашу пошту надійде повідомлення-підтвердження реєстрації.

Після підтвердження ви можете відвідати сайт Nova Poshta Shopping та розпочинати покупки.

Після реєстрації у вашому особистому кабінеті автоматично з’явиться адреса для шопінгу та персональний ідентифікатор.

Мої адреси для шопінгу – це адреси складів партнерів Нова Пошта Глобал у США, Великій Британії, Китаї, Німеччині, Італії, Франції, Іспанії, Туреччині та Польщі, за якими інтернет-магазини доставлятимуть ваші замовлення.

Адреса для шопінгу містить унікальний ідентифікатор, за яким можна буде визначити, що відправлення належить саме вам.

Персональний ідентифікатор виглядає ось так: NP ХХ ХХХ ХХ ХХ. Це унікальний реєстраційний номер, за яким визначається, що відправлення належить саме вам. Обов’язково вказуйте ці 9 цифр у формі замовлення інтернет-магазину.

Як замовити товар з сайту nike.com в Україну через Nova Poshta Shopping

Спершу необхідно перейти на сторінку Nikе

2. Там знайдіть та натисніть Почати шопінг.

3. Оберіть товар (обовʼязково вкажіть ваш розмір одягу чи взуття).

4. Поруч з товаром натисніть на кнопку Оформити замовлення.

5. Під час оформлення вкажіть персональні дані, що доступні вам у категорії Мої адреси для шопінгу.

6. Оплатіть ваше замовлення.

Після того, як інтернет-магазин відправить замовлення зі свого складу, вам надійде лист з трек-номером відправлення. Окрім цифр, трек-номер може містити одну чи кілька літер. Наприклад, TBA094490876000.

Трек-номер дає змогу відстежити місце перебування відправлення, його маршрут до пункту призначення та отримання відправлення на складі.

Як отримати замовлення в Україні

Щоб отримати замовлення у поштоматі, відділенні чи кур’єром Нової Пошти:

В особистому кабінеті Nova Poshta Shopping Додати відправлення.

У формі Реєстрація нового відправлення виберіть країну, вкажіть інтернет-магазин, у якому зробили покупку, назву товару, кількість і ціну.

Зареєструйте своє відправлення, додавши трек-номер, який ви отримали на email.

Після цього завершить реєстрацію замовлення даними про вашу адресу доставки в Україні.

Після реєстрації замовлення ви можете відстежувати посилку у своєму особистому кабінеті.

Врахуйте, якщо сума вашого замовлення перевищує €150, то вам доведеться ще сплатити мито.

Детальніше про тарифи, замовлення та правила Nova Poshta Shopping, можна дізнатися на сайті.