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Як зробити замовлення з офіційного сайту Nike в Україну: покрокова інструкція

18 Січня 2023, 14:52
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Найк
Джерело: Depositphotos

Nike – американська транснаціональна корпорація, яка займається дизайном, розробкою і виробництвом взуття, одягу, обладнання та аксесуарів для спорту та повсякденного життя.

Компанія дуже популярна в Україні завдяки своєму якісному одягу та взуттю. Як зробити замовлення з офіційного сайту nike.com в Україну, читайте в нашому матеріалі.

За допомогою Нова пошта Shopping

Зробити замовлення в Україну з сайту Nike можна через сервіс Nova Poshta Shopping.

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НП Shopping – це легка доставка в Україну товарів з онлайн-магазинів США, Великої Британії та Польщі за принципом форвардингу.

Форвардинг від Нова пошта Глобал надає можливість замовити товар без посередників та отримати повний супровід на замовлення, включно з доставкою на останній милі.

Серед додаткових переваг сервісу:

  • безплатний трекінг через зручні канали: особистий кабінет на сайті, мобільний додаток та електронна пошта;
  • інформування через СМС-повідомлення та месенджер Viber.

Щоби замовити продукцію з офіційного сайту nike.com, спершу необхідно зареєструватися на сервісі Nova Poshta Shopping: 

  1. Перейдіть на сайт НП Shopping.
  2. У верхньому правому куті знайдіть кнопку Зареєструватися.
  3. Заповніть особисті дані: імʼя, прізвище, номер телефону та електронну адресу.
  4. На вашу пошту надійде повідомлення-підтвердження реєстрації.

Інструкція Nova Poshta Shopping - фото 2

Після підтвердження ви можете відвідати сайт Nova Poshta Shopping та розпочинати покупки.

Після реєстрації у вашому особистому кабінеті автоматично з’явиться адреса для шопінгу та персональний ідентифікатор. 

Мої адреси для шопінгу – це адреси складів партнерів Нова Пошта Глобал у США, Великій Британії, Китаї, Німеччині, Італії, Франції, Іспанії, Туреччині та Польщі, за якими інтернет-магазини доставлятимуть ваші замовлення.

Адреса для шопінгу містить унікальний ідентифікатор, за яким можна буде визначити, що відправлення належить саме вам.

Персональний ідентифікатор виглядає ось так: NP ХХ ХХХ ХХ ХХ. Це унікальний реєстраційний номер, за яким визначається, що відправлення належить саме вам. Обов’язково вказуйте ці 9 цифр у формі замовлення інтернет-магазину.

Як замовити товар з сайту nike.com в Україну через Nova Poshta Shopping

  1. Спершу необхідно перейти на сторінку Nikе на Nova Poshta Shopping.

Замовлення сайт найк

2. Там знайдіть та натисніть Почати шопінг.

3. Оберіть товар (обовʼязково вкажіть ваш розмір одягу чи взуття).

4. Поруч з товаром натисніть на кнопку Оформити замовлення.

5. Під час оформлення вкажіть персональні дані, що доступні вам у категорії Мої адреси для шопінгу.

6. Оплатіть ваше замовлення.

Після того, як інтернет-магазин відправить замовлення зі свого складу, вам надійде лист з трек-номером відправлення. Окрім цифр, трек-номер може містити одну чи кілька літер. Наприклад, TBA094490876000.

Трек-номер дає змогу відстежити місце перебування відправлення, його маршрут до пункту призначення та отримання відправлення на складі.

Як отримати замовлення в Україні

Щоб отримати замовлення у поштоматі, відділенні чи кур’єром Нової Пошти:

  • В особистому кабінеті Nova Poshta Shopping натисніть на кнопку Додати відправлення.

Замовлення сайт найк

  • У формі Реєстрація нового відправлення виберіть країну, вкажіть інтернет-магазин, у якому зробили покупку, назву товару, кількість і ціну.
  • Зареєструйте своє відправлення, додавши трек-номер, який ви отримали на email.
  • Після цього завершить реєстрацію замовлення даними про вашу адресу доставки в Україні.

Після реєстрації замовлення ви можете відстежувати посилку у своєму особистому кабінеті.

Врахуйте, якщо сума вашого замовлення перевищує €150, то вам доведеться ще сплатити мито.

Детальніше про тарифи, замовлення та правила Nova Poshta Shopping, можна дізнатися на сайті.

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