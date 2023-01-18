Nike – американская транснациональная корпорация, которая занимается дизайном, разработкой и производством обуви, одежды, оборудования и аксессуаров для спорта и повседневной жизни.

Компания очень популярна в Украине благодаря своей качественной одежде и обуви. Как сделать заказ с официального сайта nike.com в Украине, читайте в нашем материале.

С помощью новой почты Shopping

Сделать заказ в Украине с сайта Nike можно через сервис Nova Poshta Shopping.

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НП Shopping — это легкая доставка в Украину товаров из онлайн-магазинов США, Великобритании и Польши по принципу форвардинга.

Форвардинг от Новая почта Глобал предоставляет возможность заказать товар без посредников и получить полное сопровождение на заказ, включая доставку на последней миле.

Среди дополнительных преимуществ сервиса:

бесплатный трекинг через удобные каналы: личный кабинет на сайте, через мобильное приложение и электронная почта;

информирование через СМС-сообщения и мессенджер Viber.

Чтобы заказать продукцию с официального сайта nike.com сначала необходимо зарегистрироваться на сервисе Nova Poshta Shopping:

Перейдите на сайт НП Shoppin В верхнем правом углу найдите кнопку Зарегистрироваться. Заполните личные данные: имя, фамилию, номер телефона и электронный адрес. На вашу почту поступит уведомление-подтверждение регистрации. После подтверждения вы можете посетить сайт Nova Poshta Shopping и начинать покупки.

После регистрации в вашем личном кабинете автоматически появится адрес для шопинга и персональный идентификатор.

Мои адреса для шопинга — это адреса складов партнеров Новая Почта Глобал в США, Великобритании, Китае, Германии, Италии, Франции, Испании, Турции и Польши, по которым интернет-магазины будут доставлять ваши заказы.

Адрес для шопинга содержит уникальный идентификатор, по которому можно будет определить, что отправление принадлежит именно вам.

Персональный идентификатор выглядит вот так: NP ХХ ХХХ ХХ ХХ. Это уникальный регистрационный номер, по которому определяется, что отправление принадлежит именно вам. Обязательно указывайте эти 9 цифр в форме заказа интернет-магазина.

Как заказать товар с сайта nike.com в Украине через Nova Poshta Shopping

Сперва необходимо перейти на страницу Nikе

2. Там найдите и нажмите Начать шопинг.

3. Выберите товар (обязательно укажите ваш размер одежды или обуви).

4. Рядом с товаром нажмите на кнопку Оформить заказ.

5. При оформлении укажите персональные данные, доступные вам в категории Мои адреса для шопинга.

6. Оплатите ваш заказ.

После того как интернет-магазин отправит заказ со своего склада, вам придет письмо с трек-номером отправления. Кроме цифр, трек-номер может содержать одну или несколько букв. Например, TBA094490876000.

Трек-номер позволяет отследить место пребывания отправления, его маршрут до пункта назначения и получения отправления на складе.

Как получить заказ в Украине

Чтобы получить заказ в почтомате, отделении или курьером Новой Почты:

В личном кабинете Nova Poshta Shopping Добавить отправку.

В форме Регистрация нового отправления выберите страну, укажите интернет-магазин, в котором сделали покупку, название товара, количество и цену.

Зарегистрируйте свое отправление, добавив трек-номер, который вы получили на email.

После этого завершите регистрацию заказа данными вашего адреса доставки в Украине.

После регистрации заказа вы можете отслеживать посылку в своем личном кабинете.

Учтите, если сумма вашего заказа превышает €150, то вам придется еще уплатить пошлину.

Подробнее о тарифах заказ и правила Nova Poshta Shopping, можно узнать на сайте.