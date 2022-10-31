Якщо після завантаження чергового прання та натискання на кнопку барабан зупинився, потрібно насамперед злити воду з машини.

Перед цим відключіть живлення, щоб не було ураження електричним струмом, і підготуйте таз та ганчірки.

Як злити воду з пральної машини без майстра – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Як злити воду з пральної машини: використовуйте панель керування

насамперед спробуйте програмну функцію, зупиніть машину за допомогою кнопки (пауза);

переведіть селектор у позицію (злив) та запустіть режим.

Якщо в такий спосіб злити воду не виходить, зробіть це через фільтр

спочатку потрібно зняти захисну панель (або відкрити кришку);

після цього нахиліть пральну машинку таким чином, щоб під зону фільтра можна було поставити тазик;

підкладіть ганчірки, щоб не намочити підлогу;

потім поверніть важіль фільтра ліворуч, щоб можна було контролювати потік.

Як злити воду з пральної машини, коли немає електрики

Багато моделей пральних машин мають спеціальну трубку для екстреного зливу при поломках або відсутності електроенергії.

Щоб скористатися аварійним зливом, потрібно дотримуватися інструкції.

відімкніть машину від розетки;

трубка в пральній машині – поруч із фільтром, який захищає зливну помпу;

витягніть трубу та зніміть з неї заглушку;

спустіть рідину в заздалегідь підготовлений таз;

завдяки цьому способу ви зможете злити воду з пральної машини, але це вимагатиме досить багато часу (адже діаметр шланга відносно невеликий).

Чому не вдається злити воду з пральної машини