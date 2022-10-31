Якщо після завантаження чергового прання та натискання на кнопку барабан зупинився, потрібно насамперед злити воду з машини.
Перед цим відключіть живлення, щоб не було ураження електричним струмом, і підготуйте таз та ганчірки.
Як злити воду з пральної машини без майстра – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
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Як злити воду з пральної машини: використовуйте панель керування
- насамперед спробуйте програмну функцію, зупиніть машину за допомогою кнопки (пауза);
- переведіть селектор у позицію (злив) та запустіть режим.
Якщо в такий спосіб злити воду не виходить, зробіть це через фільтр
- спочатку потрібно зняти захисну панель (або відкрити кришку);
- після цього нахиліть пральну машинку таким чином, щоб під зону фільтра можна було поставити тазик;
- підкладіть ганчірки, щоб не намочити підлогу;
- потім поверніть важіль фільтра ліворуч, щоб можна було контролювати потік.
Як злити воду з пральної машини, коли немає електрики
Багато моделей пральних машин мають спеціальну трубку для екстреного зливу при поломках або відсутності електроенергії.
Щоб скористатися аварійним зливом, потрібно дотримуватися інструкції.
- відімкніть машину від розетки;
- трубка в пральній машині – поруч із фільтром, який захищає зливну помпу;
- витягніть трубу та зніміть з неї заглушку;
- спустіть рідину в заздалегідь підготовлений таз;
- завдяки цьому способу ви зможете злити воду з пральної машини, але це вимагатиме досить багато часу (адже діаметр шланга відносно невеликий).
Чому не вдається злити воду з пральної машини
- тяга може бути недостатньо сильною (найчастіше через поломку насоса);
- у ній може бути забруднений фільтр;
- також зверніть увагу на модуль керування (коли сигнал не надходить до системи);
- поломка пресостату – він може вийти з ладу та не визначати кількість рідини.