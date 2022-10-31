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Як злити воду з пральної машини без майстра: 3 способи

31 Жовтня 2022, 16:34
Анна Голішевська Редакторка сайту
Пральна машина
Джерело: Unsplash

Якщо після завантаження чергового прання та натискання на кнопку барабан зупинився, потрібно насамперед злити воду з машини.

Перед цим відключіть живлення, щоб не було ураження електричним струмом, і підготуйте таз та ганчірки.

Як злити воду з пральної машини без майстра – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Як злити воду з пральної машини: використовуйте панель керування

  • насамперед спробуйте програмну функцію, зупиніть машину за допомогою кнопки (пауза);
  • переведіть селектор у позицію (злив) та запустіть режим.

Якщо в такий спосіб злити воду не виходить, зробіть це через фільтр

  • спочатку потрібно зняти захисну панель (або відкрити кришку);
  • після цього нахиліть пральну машинку таким чином, щоб під зону фільтра можна було поставити тазик;
  • підкладіть ганчірки, щоб не намочити підлогу;
  • потім поверніть важіль фільтра ліворуч, щоб можна було контролювати потік.

Як злити воду з пральної машини, коли немає електрики

Багато моделей пральних машин мають спеціальну трубку для екстреного зливу при поломках або відсутності електроенергії.

Щоб скористатися аварійним зливом, потрібно дотримуватися інструкції.

  • відімкніть машину від розетки;
  • трубка в пральній машині – поруч із фільтром, який захищає зливну помпу;
  • витягніть трубу та зніміть з неї заглушку;
  • спустіть рідину в заздалегідь підготовлений таз;
  • завдяки цьому способу ви зможете злити воду з пральної машини, але це вимагатиме досить багато часу (адже діаметр шланга відносно невеликий).

Чому не вдається злити воду з пральної машини

  • тяга може бути недостатньо сильною (найчастіше через поломку насоса);
  • у ній може бути забруднений фільтр;
  • також зверніть увагу на модуль керування (коли сигнал не надходить до системи);
  • поломка пресостату – він може вийти з ладу та не визначати кількість рідини.
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