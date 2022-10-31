Если после загрузки очередной стирки и нажатия на кнопку барабан остановился, нужно первым делом слить воду из машины.

Перед этим отключите питание, чтобы не было поражения электрическим током, и подготовьте таз и тряпки.

Как слить воду из стиральной машины без мастера – читайте в материале Фактов ICTV.

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Как слить воду из стиральной машины: используйте панель управления

в первую очередь попробуйте программную функцию, остановите машину с помощью кнопки (пауза);

переведите селектор в позицию слив и запустите режим.

Если таким способом слить воду не получается, сделайте это через фильтр

сначала нужно снять защитную панель (или открыть крышку);

после этого наклоните стиральную машинку таким образом, чтобы под зону фильтра можно было подставить тазик;

подложите тряпки, чтобы не намочить пол;

затем поверните рычаг фильтра слева направо, чтобы можно было контролировать поток.

Как слить воду из стиральной машины, когда нет электричества

Во многих моделях стиральных машин есть специальная трубка для экстренного слива при поломках или отсутствии электроэнергии.

Для того чтобы воспользоваться аварийным сливом, нужно придерживаться инструкции.

отключите машину от розетки;

трубка в стиральной машине находится рядом с фильтром, который защищает сливную помпу;

вытяните трубу и снимите с нее заглушку;

спустите жидкость в заранее подготовленный таз;

благодаря этому способу вы сможете слить воду из стиральной машины, но это потребует больше времени (ведь диаметр шланга относительно небольшой);

вставьте заглушку и уберите трубку на место.

Почему не получается слить воду из стиральной машины