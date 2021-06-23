Як зберігати цибулини нарцисів до осені

Садівники і просто поціновувачі красивих квітів постійно цікавляться, як правильно зберігати ті чи інші цибулини, щоб у подальшому забезпечити нормальну посадку і оптимальний ріст.

Кожен сорт квітів має свої правила і умови зберігання, яких необхідно дотриматись. У випадку з нарцисами є кілька способів і професійних рекомендацій.

Підготовка посадкового матеріалу

Це перше, що потрібно зробити перед зберіганням – отримати цибулини в необхідній кількості і якості. За бажанням можна купити цибулини нарцисів за посиланням https://florium.ua/ua/narcissus/ за вигідною ціною і поставити на збереження.

Це також непоганий варіант, якщо вже зараз хочеться підготувати посадковий матеріал, забезпечивши комфортні умови зберігання.

Витяг нарцисів має бути на початку літа, щойно вони відцвіли. Пожовкле й зів’яле листя говорять про те, що цибулини пора витягти. На поверхні цибулини повинна бути луска коричневого кольору – це також сигнал про те, що вона дозріла.

Якщо цибулини пошкоджені або хворі, їх відразу слід відсівати і викидати. Після викопування їх необхідно просушити в прохолодному і темному місці.

Через тиждень цибулини необхідно знову перебрати, видаляючи залишки стеблинок і листя.

Головні секрети зберігання

Ідеальна температура зберігання – 20°С, але восени має бути не більше 17°С. Основні рекомендації щодо зберігання виглядають наступним чином:

витяг із землі повинен бути обережним, інакше пошкодження призведуть до утворення грибка;

під зберігання необхідно підготувати звичайний ящик;

найкраще використовувати один шар цибулин під час зберігання;

посипання тирсою не буде зайвим, оскільки вона прибере надлишкову вологу;

цибулини можна обгорнути в газету.

За температури 30°С цибулини загинуть, тому за температурним режимом необхідно стежити і регулювати його шляхом переміщення посадкового матеріалу в різні місця.

Місця зберігання цибулин

Непоганим варіантом є льох, де цибулини можна присипати тирсою. Також можна підготувати спеціальний ґрунт і висадити цибулини туди. Вони пустять коріння, але не будуть рости через надмірно низьку температуру.

Якщо цибулин мало, тоді холодильник також може стати оптимальним варіантом. Бажано кожну цибулину упакувати в газету або папір.

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