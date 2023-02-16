Тюльпани – справжній символ весни! Їх дарують коханим на свята чи купують маленький букетик, аби прикрасити оселю.

Ця чарівна весняна квітка приємно пахне та має чудовий вигляд, тому кожному хочете зберегти тюльпани свіжими якомога довше.

Факти ICTV дізнавалися, що потрібно робити, аби тюльпани простояли свіжими довше.

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Збережіть свіжість та красу: як доглядати за зрізаними тюльпанами

Відомо, що будь-які квіти комфортно почуваються в умовах, які відповідають їхньому природному середовищу. Але досягти цього майже нереально, особливо в домашніх умовах.

Тому, аби зберегти тюльпани свіжими та красивими надовго, варто дотримуватись кількох правил.

В першу чергу, для тюльпанів дуже важлива температура повітря. Після того, як ви принесли свіжі тюльпани додому, поставте їх у воду та виберіть кімнату, де температура повітря буде не вище ніж +4°. В таких умовах квіти зберігаються довше та будуть радувати вас свіжістю цілий тиждень.

Враховуючи те, що в оселях українців не буває таких низьких температур, варто поставити квіти у вазу з холодною водою. Тюльпани люблять дуже холодну воду, можна навіть додати шматочки льоду.

Також квіти варто виносити на ніч на балкон: прохолодне затінене місце буде найкращим варіантом.

У випадку, якщо у вас немає можливості зберігати квіти у вазі, можна самостійно виготовити їм комфортну повітряну обгортку. Для цього вам знадобиться вологий папір чи газета. Папір потрібно намочити та загорнути стеблі тюльпанів.

Також важливе освітлення. Тюльпани люблять сонце та світло, але не потрібно ставити їх на прямі сонячні промені! Краще зберігайте квіти у сонячному приміщенні, але якомога далі від вікна чи батарей.

До речі, слідкуйте, аби в кімнаті не було протягів, вони негативно впливають на збереження квітів.

Після того, як принесете квіти додому, не поспішайте ставити у воду, спершу тюльпани потрібно підготувати:

зріжте зайве листя зі стовбура;

огорніть кожний стовбур квітки папером;

поставте квіти на дві години у затишне місце;

коли тюльпани звикнуть до температури у ваші оселі, можна ставити їх у холодну воду.

Воду потрібно змінювати щодня! А для тривалого збереження квітів, у воду можна додавати вугілля або капельку марганцівки.

До речі, тюльпани полюбляють глюкозу, тому фахівці радять додавати ще й цукор. Кажуть, що це продовжить життя квітів.

Як зберігати нещодавно зрізані тюльпани

Ці рекомендації допоможуть тим, хто має приватний будинок, де ростуть ці квіти.

Свіжозрізані тюльпани потрібно загорнути у папір. Після зрізання, помістіть квіти у миску з водою та поставте її на нижню поличку холодильника або в темне прохолодне місце. Залишіть букет на годину-дві, а потім витягніть з води та розкладіть на паперові рушники.

Не варто відразу ставити тюльпани у вазу. Почекайте 40-60 хв, аби квіти зігрілися. Потім зробіть невеликі надрізи на коренях тюльпанів та помістіть їх у вазу з холодною водою.

Головні поради по догляду за тюльпанами

Поставте квіти в вазу з холодною водою.

На ніч квіти можна виносити на балкон – прохолодне затінене місце є кращим варіантом, якщо ви хочете довше насолоджуватися красою цих весняних рослин.

Перед тим, як поставити тюльпани в воду, приберіть зайве листя з нижньої частини стебла.

Заборонено ставити букет в спекотне та сухе місце, особливо біля батареї.

Якщо поставити у вазу з тюльпанами невелику гілочку туї або кипариса, квіти стануть яскравішими та простоять значно довше!

Якщо ви будете дотримуватись усіх порад та слідкувати за букетом, тюльпани будуть довго радувати своїм ароматом та красою!