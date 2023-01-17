Amazon – один из самых крупных онлайн маркетплейсов Америки, если не всего мира. Пользователи могут покупать товары на Amazon или у сторонних продавцов, просто зайдя на сайт компании. Как заказать на Amazon в Украину – читайте в материале.
Для того, чтобы заказать товары из Amazon в Украину, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:
- Для начала зайдите на сайт Amazon (европейскую версию сайта).
- После этого зарегистрируйте аккаунт и в раскрывающемся меню измените язык на английский. Сохраните изменения.
- Затем в поиске Amazon введите название товара, который хотите приобрести (например, зарядную станцию).
- В результатах поиска выберите товар и нажмите на него.
- Для заказа товара нажмите кнопку Add to Basket.
- В корзине нажмите на proceed to checkout, и увидите страницу выбора адреса для доставки.
- Самый дешевый способ доставки с Amazon – использование услуг посредника, который и должен предоставить вам адрес. Для этого регистрируйте аккаунт на Mymeest.
- В личном кабинете выберите страну заказа. К примеру, Германию.
- Выбрав страну, вы получите реквизиты адреса для доставки, которые необходимо вписать в окошко и нажать Deliver to this address.
- Далее в форме ниже для оплаты следует добавить свою банковскую карту.
- После того как все данные будут указаны, появится кнопка Place your order and Pay.
- Когда вы нажмете ее, будет произведена оплата. Но прежде всего, тщательно проверьте, все ли данные вы указали правильно.
- Теперь нужно дождаться отправки посылки Amazon.
- После отправки в личном кабинете Amazon вам предоставят треккинг-код, который необходимо добавить в личный кабинет Mymeest.
- Выделите товары из магазинов и выберите Зарегистрировать товар.
- В форме для начала следует выбрать страну товара и указать номер отслеживания.
- Ниже, в категориях, следует выбрать альтернативные источники энергии (если вы заказываете, например, ту же зарядную станцию).
- В поле Товар выбираем аккумуляторные батареи.
- Указав эту категорию при заказе зарядных станций, вы будете полностью освобождены от уплаты пошлины (на любую сумму до €10 тыс.).
- Далее укажите стоимость и количество товара.
- Сохраните отправку. Через несколько дней на вашу почту придет письмо о том, что товар прибыл на склад посредника.
- Снова зайдите на Mymeest и выберите личный кабинет. Выберите раздел Товары из магазинов.
- Здесь увидите, что статус посылки изменился на Получено. Выберите эту посылку и нажмите кнопку Создать отправку.
- Вас перенаправят на форму, где необходимо будет указать информацию о посылке: адрес доставки (номер ближайшей Новой почты или Mymeest), метод отправки и стоимость.
- Сохраните и отправьте форму.
- Оплатите стоимость доставки и ждите уведомления от Mymeest или Новой почты (до 10 кг – €12).
- Заберите свой товар.
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