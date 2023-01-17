Amazon – один из самых крупных онлайн маркетплейсов Америки, если не всего мира. Пользователи могут покупать товары на Amazon или у сторонних продавцов, просто зайдя на сайт компании. Как заказать на Amazon в Украину – читайте в материале.

Для того, чтобы заказать товары из Amazon в Украину, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

Для начала зайдите на сайт Amazon После этого зарегистрируйте аккаунт и в раскрывающемся меню измените язык на английский. Сохраните изменения. Затем в поиске Amazon введите название товара, который хотите приобрести (например, зарядную станцию). В результатах поиска выберите товар и нажмите на него. Для заказа товара нажмите кнопку Add to Basket. В корзине нажмите на proceed to checkout, и увидите страницу выбора адреса для доставки. Самый дешевый способ доставки с Amazon – использование услуг посредника, который и должен предоставить вам адрес. Для этого регистрируйте аккаунт на Mymeest В личном кабинете выберите страну заказа. К примеру, Германию. Выбрав страну, вы получите реквизиты адреса для доставки, которые необходимо вписать в окошко и нажать Deliver to this address. Далее в форме ниже для оплаты следует добавить свою банковскую карту. После того как все данные будут указаны, появится кнопка Place your order and Pay. Когда вы нажмете ее, будет произведена оплата. Но прежде всего, тщательно проверьте, все ли данные вы указали правильно. Теперь нужно дождаться отправки посылки Amazon. После отправки в личном кабинете Amazon вам предоставят треккинг-код, который необходимо добавить в личный кабинет Mymeest. Выделите товары из магазинов и выберите Зарегистрировать товар. В форме для начала следует выбрать страну товара и указать номер отслеживания. Ниже, в категориях, следует выбрать альтернативные источники энергии (если вы заказываете, например, ту же зарядную станцию). В поле Товар выбираем аккумуляторные батареи. Указав эту категорию при заказе зарядных станций, вы будете полностью освобождены от уплаты пошлины (на любую сумму до €10 тыс.). Далее укажите стоимость и количество товара. Сохраните отправку. Через несколько дней на вашу почту придет письмо о том, что товар прибыл на склад посредника. Снова зайдите на Mymeest и выберите личный кабинет. Выберите раздел Товары из магазинов. Здесь увидите, что статус посылки изменился на Получено. Выберите эту посылку и нажмите кнопку Создать отправку. Вас перенаправят на форму, где необходимо будет указать информацию о посылке: адрес доставки (номер ближайшей Новой почты или Mymeest), метод отправки и стоимость. Сохраните и отправьте форму. Оплатите стоимость доставки и ждите уведомления от Mymeest или Новой почты (до 10 кг – €12). Заберите свой товар.