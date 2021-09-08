Інтернет-магазин IHerb досить швидко набув популярності завдяки відмінній якості товару за адекватну ціну. В ньому можна знайти продукцію на будь-який смак: натуральна косметика для обличчя, тіла та волосся, харчові добавки, спортивне харчування, вітаміни та інше.

На українському ринку товари, які представлені на сайті, коштують значно дорожче. Це обумовлено тим, що на IHerb ви купуєте продукцію без посередників.

Як зробити замовлення на IHerb в Україні – читайте в матеріалі.

Як зареєструватись на сайті

Спершу вам треба відкрити налаштування сайту та обрати валюту та країну. У полі Місце призначення треба вказати Україну та валюту для оплати покупок. Найкращим варіантом буде встановлення валюти $/USD. Після цього потрібно зберегти налаштування.

Потім потрібно зайти у свій обліковий запис, якщо він у вас є, або зареєструватись.

Тут вам треба вказати свій номер телефону, адресу електронної пошти, країну та мову. На жаль, на сайті ще немає української мови, тому оберіть найзручніший для вас варіант.

Після цього вам прийде код, який треба внести для підтвердження вашої особи. На цьому реєстрація буде завершена.

Яку можна обрати продукцію

Інтерфейс сайту простий та зручний. Там є навігація товарів та зручний пошук за такими категоріями:

магазин

Тут можна знайти харчові та спортивні добавки, засоби для душу та догляду за тілом, органічну їжу, косметичні засоби для догляду за обличчям, декоративну косметику, каву, а також товари для дітей та тварин.

бренди

Тут можна налаштувати пошук за брендами та переглянути найпопулярніші позиції – Solgar, Bluebonnet Nutrition, Natrol, 21st Century, Bluebonnet Nutrition та багато інших.

здоров’я

Тут зібрані вегетаріанські, органічні продукти та добавки і пробіотики.

Також на сайт є розділи Новинки, Суперакції, Пробники та Найкраще. У них завжди можна знайти новинки та акційні товари тижня, найпопулярнішу продукцію у вашій країні, а у розділі Пробники можна придбати товари з 80-90-відсотковою знижкою.

Після того, як ви обрали потрібне, натисніть на Кошик, де можна переглянути інформацію та оформити замовлення.

Якщо ви замовляєте вперше, скористайтесь промокодом на знижку, який ви отримаєте під час реєстрації, або постійний код ANS2556.

В кінці потрібно вказати поштовий індекс, обрати зручний варіант доставки та оплатити замовлення карткою.

Доставка в Україну

Наразі можна скористатися послугами Нової пошти та Meest Express. Ціни за доставку трохи більші, ніж на території України, але порівняно невеликі. Максимальна безмитна вартість посилки складає €100, а вага – 31 кг. Водночас вартість доставки не враховується.

Також є можливість замовити безкоштовну доставку в Україну. Для цього сума вашого замовлення має становити рівно $40.