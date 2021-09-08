Интернет-магазин IHerb достаточно быстро приобрел популярность благодаря отличному качеству продукции за адекватную цену. В нем можно найти товары на любой вкус: натуральная косметика для лица, тела и волос, пищевые добавки, спортивное питание, витамины и другое.

На украинском рынке товары, представленные на сайте, стоят значительно дороже. Это обусловлено тем, что на IHerb вы покупаете продукцию без посредников.

Как сделать заказ на IHerb в Украине — читайте в материале.

Как зарегистрироваться на сайте

Сначала вам надо открыть настройки сайта и выбрать валюту и страну. В поле Место назначения надо указать Украину и валюту для оплаты покупок. Лучшим вариантом будет установка валюты $/USD. После этого нужно сохранить настройки.

Затем нужно зайти в свой аккаунт, если он у вас есть, или зарегистрироваться.

Здесь вам надо указать свой номер телефона, адрес электронной почты, страну и язык. К сожалению, на сайте еще нет украинского языка, поэтому выберите удобный для вас вариант.

После этого вам придет код, который необходимо внести для подтверждения вашей личности. На этом регистрация будет завершена.

Какую можно выбрать продукцию

Интерфейс сайта прост и удобен. Там есть навигация товаров и удобный поиск по следующим категориям:

магазин

Здесь можно найти пищевые и спортивные добавки, средства для ухода за телом, органическую пищу, косметические средства для ухода за лицом, декоративную косметику, кофе, а также товары для детей и животных.

бренды

Здесь можно настроить поиск по брендам и посмотреть самые популярные позиции — Solgar, Bluebonnet Nutrition, Natrol, 21st Century, Bluebonnet Nutrition и многие другие.

здоровье

Здесь собраны вегетарианские, органические продукты, добавки и пробиотики.

Также на сайте есть разделы Новинки, Суперакции, Пробники и Лучшее. В них всегда можно найти новинки и акционные товары недели, самую популярную продукцию в вашей стране, а в разделе Пробники можно приобрести товары с 80-90-процентной скидкой.

После того, как вы выбрали нужное, нажмите на Корзину, где можно просмотреть информацию и оформить заказ.

Если вы заказываете впервые, воспользуйтесь промокодом на скидку, который получите при регистрации, или постоянный код ANS2556.

В конце нужно указать почтовый индекс, выбрать удобный способ доставки и оплатить заказ картой.

Доставка в Украину

Сейчас можно воспользоваться услугами Новой почты и Meest Express. Цены за доставку немного больше, чем на территории Украины, но сравнительно невелики. Максимальная беспошлинная стоимость посылки составляет €100, а вес — 31 кг. Причем стоимость доставки не учитывается.

Также есть возможность заказать бесплатную доставку в Украину. Для этого сумма вашего заказа должна составлять ровно $40.