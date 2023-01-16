Одноклітинні гриби найчастіше розростаються на стінах через підвищену вологість і тепло. Також важливим фактором є відсутність надходження свіжого повітря.

У таких випадках можна купити спеціальні хімічні засоби для боротьби з грибком або вдатися до народних методів. Як вивести грибок зі стін назавжди – читайте в матеріалі.

Столовий оцет

Спершу налийте оцет в розпилювач і нанесіть на поверхні з пліснявою. Вже через годину необхідно протерти поверхні вологим рушничком або губкою. Для того, щоб грибок не розростався, доведеться повторити процедуру ще кілька разів, з інтервалом у тиждень. Якщо вдома хороша вентиляція, то характерний запах вивітриться швидко.

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Спирт

Потрібно купити 10% водний розчин аміаку. Його добре використовувати для видалення цвілі в туалеті, ванній та на кухні, для обробки керамічної плитки, скла або пластику. Для цього спирт необхідно розвести у рівних пропорціях з водою та нанести на місця, де з’явилася пліснява. Через 2-3 год оброблені поверхні потрібно протерти мокрою серветкою і дати просохнути. Залишки слідів можна теж протерти спиртом.

Сода

Видалити грибок за допомогою соди можна кількома способами. Простіше приготувати звичайний содовий розчин. Для цього візьміть 1 ст. л соди на 0,5 л теплої води.

Розчин потрібно розпорошити на поверхню або нанести на грибок господарською губкою. Важливо, що цей варіант не має запаху і не потребує змивання. Інший варіант засобу для чищення включає такі компоненти:

сода – 3 ст. л;

пральний порошок – 1,5 ст. л;

вода – 200 мл.

Такий засіб потрібно нанести губкою, після чого протерти вологою та сухою тканиною.

Йод

Йодний розчин відомий доволі хорошою ефективністю у боротьбі з грибком. Для того, щоб позбутися грибка, необхідно відкрутити пляшечки з йодом і розставити їх у сирому приміщенні, щоби вберегти стіни від ураження пліснявою. Через активне випаровування йоду відбувається придушення життєдіяльності грибка.

Відбілювач

Саме цей засіб є одним із найпопулярніших способів боротьби з пліснявою. Для обробки ділянки поверхні одну частину відбілювача змішують з десятьма частинами води. Обробляти таким розчином потрібно тільки ті поверхні, які стійкі до вологи та знебарвлення. Важливо пам’ятати, що працювати з розчином відбілювача хлору потрібно в респіраторі та рукавичках.

Крім цього, позбутися грибка допоможе перекис водню.

Для цього візьміть звичайний розчин перекису водню і нанесіть за допомогою губки на шпалери, меблі, у ванній та на кухні (туди, де є уражені ділянки).