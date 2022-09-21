Питання економії на комунальних послугах сьогодні як ніколи актуальне. Зі стрімким підвищенням цін на товари та послуги, за комуналку усі хочуть сплачувати якнайменше. Вихід є – потрібно дотримуватись певних правил, які допоможуть економити.

Як економити воду – дивіться в нашому матеріалі.

Правила, які допоможуть сплачувати за воду менше

Вимикайте воду вчасно

Зараз дивляться

Найбільше води утікає під час миття посуду, чищення зубів чи миттям голови. Наприклад, коли ви намилили голову шампунем та розтираєте його, кран лишається увімкненим. Саме у цей момент витікає близько 3-7 літрів.

Або коли ви начищаєте посуд ганчіркою, вода теж просто витікає. Не допускаючи пустого витікання води, ви зможете зекономити кругленьку суму.

Купіть посудомийку

Насправді, варіанти економії води у такому випадку буде залежати від особливостей кожної родини. Якщо вона у вас велика, вам варто задуматися над придбанням посудомийної машини.

Якщо використовувати її на повне завантаження, наприклад, збираючи брудний посуд протягом дня і запускаючи мийку один раз на добу, то витрати води істотно знизяться.

Крім того, якщо у вас в квартирі встановлений двохтарифний лічильник електрики, то поставивши таймер посудомийки на нічний час, ви зможете зекономити витрати на електроенергію.

Мийте овочі та посуд правильно

Якщо не хочете купувати посудомийку, скористайтесь таким лайфхаком – закрийте раковину на кухні пробкою, наберіть води та спочатку помийте овочі чи фрукти, а потім – посуд. Споліскувати тарілки й чашки можна в окремій ємності з чистою водою.

Таке споживання води, у порівнянні з проточним використанням, скоротить витрати у чотири рази. До речі, при цьому економиться не тільки вода, але і миючий засіб.

Перевірте сантехніку

Справа у тому, через несправні кран або трубу за добу можна втратити від 20 до 200 л води, а якщо протікає унітаз – це майже 72 тис. літрів на рік.

За потреби полагодьте або замініть пошкодження. Це буде зробити дешевше, ніж віддавати велику суму по платіжка за воду.

Відмовтесь від ванної

Мова йдеться про прийняття ванної. Приймаючи душ впродовж 5 хв, ви витрачаєте максимум 100 літрів води. А для того, аби наповнити ванну, необхідно у два рази більше.

Також можете купити собі економні насадки-розпилювачі для душу, які продаються у будь-якому магазині. Вони допоможуть ще більше зекономити.

Замініть зливний бачок

Сучасні зливні бачки для унітазу мають два режими – звичайний та економний.

Ви зможете заощаджувати, регулюючи кількість води, що змивається у каналізацію. Це дозволить зберегти близько 20 л на день.

Економія при пранні

По-перше, відмовтесь від прання під проточною водою. Ручне прання виправдане тільки у разі невеликої кількості одягу.

Одяг, який потребує великої кількості води, періть у машинці. Крім того, завантажуйте її на дозволений максимум – це допоможе заощадити не лише воду, а й електроенергію.

Пам’ятайте, що найменше споживання води в режимах економний і хлопок. А делікатне, попереднє прання і додаткове полоскання – тягнуть найбільше.

Кілька корисних порад