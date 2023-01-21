Суперклей – рідина, яка швидко твердіє. Якщо він потрапляє на одяг, то може дуже сильно пошкодити нитки. Також після краплі суперклею на тканині можуть з’явитися дірки.

Як вивести суперклей з одягу швидко і ефективно – читайте в матеріалі.

Засіб для зняття лаку та оцет

Для того, аби вивести клей, можна взяти ацетон, оцет або рідину для зняття лаку. Для цього потрібно взяти ватний диск, налити на нього якийсь із цих засобів і прикласти його на 10 сек.

Зараз дивляться Також необхідно у ділянці з клеєм добре терти пляму. Після цього витріть все за допомогою паперового рушника. Прополощіть одяг з господарським милом та висушіть звичайним способом. Як видалити суперклей із делікатних тканин Візьміть лимонну кислоту та воду. Зробіть із них розчин (1:10).

Протріть ділянку із суперклеєм ватним тампоном із цим розчином.

Потримайте тампон на плямі 10 хв. Змийте холодною водою. Як видалити стійку пляму від суперклею Якщо пляма доволі стійка, потрібно взяти розчинник або бензин. Перед цим протестуйте засіб на маленькому кусочку тканини. Потрібно зрозуміти, чи не пошкодить такий спосіб одяг (адже може постраждати навіть колір виробу). Нанесіть засіб на ватний диск і кілька хвилин втирайте його у забруднену ділянку. Видалення суперклею: аптечні засоби Для того, аби вивести пляму від клею, можна взяти Димексид. Його ви знайдете у будь-якій аптеці. Цей засіб використовують для зняття больового синдрому при комплексній терапії ревматоїдного артриту. Також багато людей використовують Димексид у господарських цілях: виводять за допомогою рідини вантажну піну з одягу, різноманітні плями. Для того, аби видалити суперклей, скористайтеся інструкцією: візьміть два ватних диски або тампони;

промокніть їх у Димексиді;

поставте їх з обох боків плями на 20 хв. Антиклей Антиклей – найшвидший та найзручніший метод для того, аби повернути одягу бувалий вигляд. Для цього необхідно відкрити засіб і нанести його на 5-10 хв. Аби клей швидко віддерся від плями, візьміть ножик. А якщо ваша пляма утворилася на синтетичному одязі, її можна видалити за допомогою кип’ятку. Для цього просто залишіть річ у тазику з гарячою водою на кілька годин, та виперіть у мильній воді. Читайте також: Білий одяг – магніт для бруду! Як вивести плями народними засобами

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