Білий одяг як магніт для бруду. Не встиг одягнути, як на білій сорочці чи штанях вже видніються плями. Навіть маленький шматок шоколаду чи склянка апельсинового соку можуть перерости у велику проблему.

Але головний мінус плям на білій тканині – їх не так просто випрати. Тому Факти ICTV дізнавались, як позбутися плям на білому одязі та які народні засоби вам допоможуть.

Як вивести пляму з білого одягу

На жаль, універсального засобу, який може видалити усі типи забруднень та підійде для будь-яких матеріалів, не існує.

Зараз дивляться

Кожна пляма – справа індивідуальна. Тому спершу варто зʼясувати походження неприємних слідів, а потім шукати вирішення.

Попри це, існують засоби, які допоможуть позбутися плям на білому, не зіпсувавши тканину.

Існує чимало універсальних способів для виведення плям від вина, ягід, крові, чорнила, йоду та інших забруднень. Ідеальними інструментами у розв’язанні виниклої проблеми виступають:

Господарське мило

Це одне з найбільш універсальних засобів боротьби з плямами будь-якого походження.

Щоб вивести плями з білого одягу, використовуйте не саме мило, а мильну піну:

Нанесіть мильну піну на плями. Залиште на кілька годин. Потім виперіть річ руками та знову нанесіть господарське мило.

Через кілька годин покладіть одяг у пральну машинку та виперіть.

Спеціальні засоби

Сьогодні в магазині можна знайти спеціальні засоби для видалення плям з білого на будь-який смак та гаманець.

Більшість з них є доволі ефективними, тому вони можуть стати альтернативою господарському милу, яке багато хто не любить через специфічний аромат.

Крім того, у магазині ви можете підібрати засіб, який підходитиме саме для певного типу тканини.

Перекис водню

Це один з найкращих засобів у боротьбі з плямами на білій тканині. Крім того, процес очищення доволі простий:

На забруднену ділянку необхідно нанести достатню кількість перекису та залишити на кілька годин.

Потім випрати одяг руками чи у пральній машинці.

Лимонна кислота

Вона врятує ваш білий одяг від кавових та чайних плям. Щоб позбутися слідів від кави та чаю, варто обробити їх кислотними засобами, наприклад, лимонною кислотою.

Ці кухонні засоби чудово допомагають з видаленням бруду, при цьому доволі м’яко взаємодіють з тканиною.

Невелику кількість лимонної кислоти нанесіть на пляму.

Залиште одяг на кілька хвилин.

Виперіть звичним для вас способом.

Оцет

Білий оцет можна використовувати, щоб позбутися темних плям на білому. Для цього необхідно замочити одяг у гарячій воді, додавши у місткість оцту.

Сіль, кукурудзяний крохмаль, харчова сода чи таль

Якщо на білому одязі зʼявились жирні плями, їх можна позбутися цими засобами.

Їх варто використовувати перед основним пранням: