Суперклей – быстро твердеющая жидкость. Если он попадает на одежду, то может сильно повредить нити. Также после капли суперклея на ткани могут появиться дыры.

Как вывести суперклей с одежды быстро и эффективно – читайте в материале.

Средство для снятия лака и уксус

Для того чтобы вывести клей, можно взять ацетон, уксус или жидкость для снятия лака. Для этого нужно взять ватный диск, налить на него какое-либо из этих средств и приложить его на 10 сек.

Сейчас смотрят

Также необходимо в участке с клеем хорошо тереть пятно. После этого протрите все с помощью бумажного полотенца. Прополощите одежду с хозяйственным мылом и высушите обычным способом.

Как удалить суперклей из деликатных тканей

Возьмите лимонную кислоту и воду. Сделайте из них раствор (1:10). Протрите участок с суперклеем ватным тампоном с этим раствором. Подержите тампон на пятне 10 мин. Смойте прохладной водой.

Как удалить стойкое пятно от суперклея

Если пятно достаточно стойкое, нужно взять растворитель или бензин.

Перед этим протестируйте средство на маленьком кусочке ткани.

Нужно понять, не повредит ли такой способ одежду (может пострадать даже цвет изделия). Нанесите средство на ватный диск и несколько минут втирайте его в загрязненный участок.

Удаление суперклея: аптечные средства

Для того, чтобы вывести пятно от клея, можно взять Димексид. Его вы найдете в любой аптеке. Это средство используется для снятия болевого синдрома при комплексной терапии ревматоидного артрита.

Также многие используют Димексид в хозяйственных целях: выводят с помощью жидкости грузовую пену из одежды, разнообразные пятна.

Чтобы удалить суперклей, воспользуйтесь инструкцией:

возьмите два ватных диска или тампоны;

промокните их в Димексиде;

поставьте их по обе стороны пятна на 20 мин.

Антиклей

Антиклей – самый быстрый и удобный способ для того, чтобы вернуть одежде бывалый вид. Для этого нужно открыть средство и нанести его на 5-10 мин. Чтобы клей быстро оторвался от пятна, возьмите ножик.

А если ваше пятно образовалось на синтетической одежде, его можно удалить с помощью кипятка. Для этого просто оставьте вещь в тазике с горячей водой на несколько часов и постирайте в мыльной воде.