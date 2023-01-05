Натрапити на іржу можна будь-де. Вона залишає свої сліди на тканинах та псує улюблений одяг. Достатньо просто зачепити іржавий предмет, як на тканині залишається неприємний слід.
Вивести іржу з тканини непросто, проте можливо. Факти ICTV підготували дієві способи, які допоможуть вивести з одягу плями від іржі в домашніх умовах.
Що допоможе позбутися іржі на одязі
Плями від іржі на улюбленому одязі здаються катастрофою, однак не варто засмучуватися. Назавжди викорінити іржу з одягу можна за допомогою хімічних або народних засобів.
У першому випадку вам необхідно лише відвідати спеціалізований магазин та купити необхідний засіб. Дотримуючись інструкції нанесіть засіб на тканину та чекайте на результат.
Якщо ж використовувати хімічні засоби вам не до душі, скористайтесь перевіреними бабусиними методами.
Дієвих способів багато. Чудово впорається з іржею оцет та сіль, лимонна кислота, перекис водню та звичайний лимон. Проте усе залежить від матеріалу тканини, яку ви замастили.
Виводимо іржу зі світлого одягу
Світлий однотонний одяг можна замочити у звичайному оцті на 5-10 хв. Вам знадобиться:
- вода - 1 літр;
- оцет - 1 склянка (250 мл).
У великій мисці зʼєднайте інгредієнти та залиште світлий одяг у розчині на 10 хв.
Після процедури не забудьте прополоскати річ.
Для супер білого одягу вам допоможе винна кислота.
Її необхідно змішати з сіллю в рівній кількості та розвести з водою. Нанести отриману суміш на іржаві сліди та залишити на відкритому повітрі до повного висихання.
Виводимо іржу з будь-якого типу одягу
Це простий та ефективний спосіб. У цьому вам допоможе лимон. Потрібно взяти лимон середнього розміру та вичавити з нього сік у склянку з холодною водою.
Потім річ із плямою опустити в розчин і залишити на 30-40 хв.
Якщо плями від іржі все одно видніються на тканині, не виймайте річ, а залиште ще на 20-25 хв.
Цей спосіб ідеально підійде для всіх видів тканин, навіть для трикотажної.
Як вивести іржу з делікатних тканин
У цьому вам допоможе рідина для миття посуду та гліцерин.
Вам необхідно:
- Змішати рідину для миття з гліцерином.
- Локально нанести на жовту пляму.
- Зачекати 30 хв.
Не варто обмежуватися одним циклом, процедуру можна повторити кілька разів, поки плями остаточно не зникнуть.
Виводимо іржу з кольорового одягу
Мʼякий спосіб, який допоможе позбутися іржі та не зіпсує вам речі. Вам потрібно:
- У великій мисці зʼєднати 7 літрів води та 5 ложок оцтової кислоти.
- Все ретельно перемішати.
- Замочити у розчині брудну річ.
- Залишити одяг на 12 годин.
Після цього сполосніть тканину у прохолодній воді та насолоджуйтеся результатом.
Виводимо іржу з джинсів
Тут вам стануть у пригоді оцет та сіль. Крім того, ця суміш впорається з іржавими слідами на джинсах будь-якого кольору.
- Змішати сіль з оцтом, щоб утворилася не надто густа кашка.
- Нанесіть на плями та залишити на кілька годин.
- Після цього річ потрібно сполоснути.
Якщо пляма не зникла - процедура повторюється знову.