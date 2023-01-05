Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Іржа на одягу
Лайфхаки

Сіль, оцет та кислоти: як та чим вивести іржу з одягу

5 Січня 2023, 12:40 Владислава Ткаченко

Натрапити на іржу можна будь-де. Вона залишає свої сліди на тканинах та псує улюблений одяг. Достатньо просто зачепити іржавий предмет, як на тканині залишається неприємний слід.

Вивести іржу з тканини непросто, проте можливо. Факти ICTV підготували дієві способи, які допоможуть вивести з одягу плями від іржі в домашніх умовах.

Зараз дивляться

Що допоможе позбутися іржі на одязі

Плями від іржі на улюбленому одязі здаються катастрофою, однак не варто засмучуватися. Назавжди викорінити іржу з одягу можна за допомогою хімічних або народних засобів.

У першому випадку вам необхідно лише відвідати спеціалізований магазин та купити необхідний засіб. Дотримуючись інструкції нанесіть засіб на тканину та чекайте на результат.

Якщо ж використовувати хімічні засоби вам не до душі, скористайтесь перевіреними бабусиними методами.

Дієвих способів багато. Чудово впорається з іржею оцет та сіль, лимонна кислота, перекис водню та звичайний лимон. Проте усе залежить від матеріалу тканини, яку ви замастили.

Виводимо іржу зі світлого одягу

Світлий однотонний одяг можна замочити у звичайному оцті на 5-10 хв. Вам знадобиться:

  • вода - 1 літр;
  • оцет - 1 склянка (250 мл).

У великій мисці зʼєднайте інгредієнти та залиште світлий одяг у розчині на 10 хв.

Після процедури не забудьте прополоскати річ.

Для супер білого одягу вам допоможе винна кислота.

Її необхідно змішати з сіллю в рівній кількості та розвести з водою. Нанести отриману суміш на іржаві сліди та залишити на відкритому повітрі до повного висихання.

Виводимо іржу з будь-якого типу одягу

Це простий та ефективний спосіб. У цьому вам допоможе лимон. Потрібно взяти лимон середнього розміру та вичавити з нього сік у склянку з холодною водою.

Потім річ із плямою опустити в розчин і залишити на 30-40 хв.

Якщо плями від іржі все одно видніються на тканині, не виймайте річ, а залиште ще на 20-25 хв.

Цей спосіб ідеально підійде для всіх видів тканин, навіть для трикотажної.

Як вивести іржу з делікатних тканин

У цьому вам допоможе рідина для миття посуду та гліцерин. 

Вам необхідно:

  1. Змішати рідину для миття з гліцерином.
  2. Локально нанести на жовту пляму.
  3. Зачекати 30 хв.

Не варто обмежуватися одним циклом, процедуру можна повторити кілька разів, поки плями остаточно не зникнуть.

Виводимо іржу з кольорового одягу

Мʼякий спосіб, який допоможе позбутися іржі та не зіпсує вам речі. Вам потрібно:

  • У великій мисці зʼєднати 7 літрів води та 5 ложок оцтової кислоти.
  • Все ретельно перемішати.
  • Замочити у розчині брудну річ.
  • Залишити одяг на 12 годин.

Після цього сполосніть тканину у прохолодній воді та насолоджуйтеся результатом.

Виводимо іржу з джинсів

Тут вам стануть у пригоді оцет та сіль. Крім того, ця суміш впорається з іржавими слідами на джинсах будь-якого кольору.

  1. Змішати сіль з оцтом, щоб утворилася не надто густа кашка.
  2. Нанесіть на плями та залишити на кілька годин.
  3. Після цього річ потрібно сполоснути.

Якщо пляма не зникла - процедура повторюється знову.

Читайте також:
Сіль, оцет та кислоти: як та чим вивести іржу з одягуЯк вивести жирну пляму

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Теги
Одяг Поради
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь