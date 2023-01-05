Що допоможе позбутися іржі на одязі

Плями від іржі на улюбленому одязі здаються катастрофою, однак не варто засмучуватися. Назавжди викорінити іржу з одягу можна за допомогою хімічних або народних засобів.

У першому випадку вам необхідно лише відвідати спеціалізований магазин та купити необхідний засіб. Дотримуючись інструкції нанесіть засіб на тканину та чекайте на результат.

Якщо ж використовувати хімічні засоби вам не до душі, скористайтесь перевіреними бабусиними методами.

Дієвих способів багато. Чудово впорається з іржею оцет та сіль, лимонна кислота, перекис водню та звичайний лимон. Проте усе залежить від матеріалу тканини, яку ви замастили.