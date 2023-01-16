Одноклеточные грибы чаще всего разрастаются на стенах из-за повышенной влажности и тепла. Также немаловажным фактором является отсутствие поступления свежего воздуха.

В таких случаях можно купить специальные химические средства для борьбы с грибком или прибегнуть к народным методам. Как вывести грибок со стенок навсегда – читайте в материале.

Столовый уксус

Сначала налейте уксус в распылитель и нанесите на поверхности с плесенью. Уже через час необходимо протереть поверхности влажным полотенцем или губкой. Для того, чтобы грибок не разрастался, придется повторить процедуру еще несколько раз, с интервалом в неделю. Если дома хорошая вентиляция, характерный запах выветривается быстро.

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Спирт

Необходимо купить 10% водный раствор аммиака. Его хорошо использовать для удаления плесени в туалете, ванной и на кухне, для отделки керамической плитки, стекла или пластика. Для этого спирт необходимо развести в равных пропорциях с водой и нанести на места, где появилась плесень. Через 2-3 ч обработанные поверхности нужно протереть мокрой салфеткой и дать просохнуть. Остатки следов можно тоже протереть спиртом.

Сода

Удалить грибок с помощью соды можно несколькими способами. Проще приготовить обычный содовый раствор. Для этого возьмите 1 ст. л соды на 0,5 л теплой воды.

Раствор нужно распылить на поверхность или нанести на грибок хозяйской губкой. Важно, что этот вариант не имеет запаха и не нуждается в смывании. Другой вариант чистящего средства включает следующие компоненты:

сода – 3 ст. л;

стиральный порошок – 1,5 ст. л;

вода – 200 мл.

Такое средство следует нанести губкой, после чего протереть влажной и сухой тканью.

Йод

Йодный раствор известен достаточно хорошей эффективностью в борьбе с грибком. Для того, чтобы избавиться от грибка, необходимо открутить бутылочки с йодом и расставить их в сыром помещении, чтобы уберечь стены от поражения плесенью. Из-за активного испарения йода происходит подавление жизнедеятельности грибка.

Отбеливатель

Именно это средство является одним из самых популярных способов борьбы с плесенью. Для обработки участка поверхности одну часть отбеливателя смешивают с 10 частями воды. Обрабатывать таким раствором нужно только те поверхности, которые устойчивы к влаге и обесцвечиванию. Важно помнить, что работать с раствором отбеливателя хлора нужно в респираторе и перчатках.

Кроме этого, избавиться от грибка поможет перекись водорода.

Для этого возьмите обычный раствор перекиси водорода и нанесите с помощью губки на обои, мебель, ванную и кухню (туда, где есть пораженные участки).