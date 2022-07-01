Прогулянки з собакою на подвір’ї влітку – це, безумовно, особливе задоволення. Однак зіпсувати його може така неприємність, як кліщі. Ці паразити ховаються в кущах та деревах й непомітно чіпляються до ваших домашніх улюбленців. Кліщі досить небезпечні створіння, адже переносять чимало різних хвороб, тому краще позбутися їх якомога швидше.

Як самостійно витягнути кліща в собаки

Для того, щоб витягнути кліща, вам не обов’язково їхати до ветеринарної клініки, ви можете витягнути його самостійно вдома. Однак вам варто бути особливо уважним та обережним. Щоб витягнути цього паразита з тіла вашого собаки, знадобиться або спеціальний інструмент для витягування кліщів (продається у ветеринарних аптеках), або пінцет, підійдуть і просто ваші руки. Перед процедурою видалення не варто змащувати місце, де вкусив кліщ, – це краще зробити після самої процедури за допомогою йоду чи будь-якого антисептичного крему.

Якщо у вас є тік-твістер, інструмент для видалення кліщів, то просто пропустіть кліща між його зубцями, тримаючись впритул до шкіри собаки. Тоді обережно обертайте інструмент, доки не витягнете кліща. Не тягніть тік-твістер вгору, інакше витягнете тільки тіло кліща, а це небезпечно, адже таким чином інфекція від кліща продовжить передаватися собаці, а знайти залишки кліща буде майже неможливо. Після цього уважно огляньте собаку й переконайтесь, що витягнули кліща повністю, не залишивши його голови та хоботка.

Зараз дивляться

Якщо ж ви користуєтеся пінцетом чи руками, то просто міцно захопіть кліща якомога ближче до тіла. Цього ж разу потрібно витягувати кліща не обертаючи його, а якраз-таки тягнучи вгору. Знову ж таки, після витягування переконайтеся, що витягнули кліща разом із головою та хоботком.

Якщо ж ви все ж не витягнули кліща повністю, то не варто відразу панікувати – якщо у вас не небезпечна місцевість, де є ризик перенесення хвороб кліщем, то достатньо просто змастити місце укусу йодом. В іншому ж випадку, не знехтуйте візитом до ветеринара – так ви можете врятувати собаці життя.