Как вытащить клеща у собаки в домашних условиях

Прогулки с собакой во дворе летом – это, конечно, особое удовольствие. Однако испортить его может такая неприятность, как клещи. Эти паразиты прячутся в кустах и деревьях и незаметно присасываются к вашим домашним любимцам. Клещи довольно опасны, ведь переносят немало различных болезней, поэтому лучше избавиться от них как можно быстрее.

Как самостоятельно вытащить клеща у собаки

Для того чтобы вытащить клеща, вам необязательно ехать в ветеринарную клинику, вы можете вытащить его и самостоятельно дома. Однако следует быть особенно внимательным и осторожным. Чтобы вытащить этого паразита из тела вашей собаки, вам понадобится либо специальный инструмент для вытягивания клещей (продается в ветеринарных аптеках), либо пинцет или даже просто ваши руки. Перед процедурой извлечения не следует смазывать место, где укусил клещ, — это лучше сделать после его удаления с помощью йода или любого антисептического крема.

Если у вас есть тик-твистер, инструмент для удаления клещей, то просто пропустите клеща между его зубцами, держась вплотную к коже собаки. Аккуратно вращайте инструмент, пока не вытащите клеща. Не тяните тик-твистер вверх, иначе вытянете только тело клеща, а это опасно, ведь таким образом инфекция от клеща продолжит передаваться собаке, а найти остатки клеща будет почти невозможно. После этого внимательно осмотрите собаку и убедитесь, что вытащили клеща полностью, не оставив его головы и хоботка.

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Если же вы пользуетесь пинцетом или руками, то просто крепко захватите клеща как можно ближе к телу. На этот раз нужно вытаскивать клеща не вращая его, а как раз тянуть вверх. Опять же после вытягивания убедитесь, что вытащили клеща вместе с головой и хоботком.

Если же вы все же не вытащили клеща полностью, то не стоит сразу паниковать – если у вас не опасная местность, где есть риск переноса болезней клещом, то достаточно просто смазать место укуса йодом. В противном же случае, не пренебрегайте визитом к ветеринару – так вы можете спасти собаке жизнь.