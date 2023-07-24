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Як виростити чайний гриб вдома: покрокова інструкція та що знадобиться

24 Липня 2023, 18:03
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Чайний гриб
Джерело: Depositphotos

Чайний гриб – кисло-солодкий напій, який готують з цукру та чорного чаю. Чайний гриб лягає в основу популярного напою комбуча (чайний квас).

Виростити чайний гриб можна легко в домашніх умовах. Як це зробити та що для цього знадобиться – читайте в нашому матеріалі.

Що знадобиться для чайного гриба

  • Чорний чай – 5-6 ч. ложок заварки.
  • Цукор – 5-7 ст. ложок.
  • Вода – 500 мл.
  • Банка.
  • Шматок марлі чи бавовняної тканини.

Як виростити чайний гриб вдома

  1. У скляній посудині заваріть міцний чорний чай. Додайте цукор та ретельно перемішайте.
  2. Заварюйте чай 20-35 хв.
  3. Процідіть та остудіть напій.
  4. Перелийте чай в банку, накрийте її шматочком марлі та закріпіть. Зверніть увагу, в банці має залишитись 5-7 см вільного місця від краю для процесу бродіння.
  5. Зберігайте банку з чаєм у теплому місці. Температура має бути 20-23 °C.

До речі, після проціджування деякі господині додають ягоди та фрукти. Їх завчасно розкладають по банках, де буде бродити чай.

Чайний гриб росте десь 2-2,5 тижня, перш ніж від банки почне виходити оцтовий запах. Якщо характерний аромат почав виділятися, значить, ферментація проходить успішно.

Через тиждень після цього на поверхні банки почне утворюватися плівка, яка буде з кожним днем збільшуватися та розростатися.

Коли вона досягне 1-2 см у товщину, потрібно перекласти чайний гриб у чисту посудину та залити новим холодним чаєм. Але цей процес потрібно проводити максимально обережно. Якщо ви пошкодите плівку, гриб загине.

У новій посудині продовжуйте вирощувати гриб до дорослого стану ще 7-8 тижнів.

Коли у банці утворюється світло-коричнева медуза, обережно дістаньте її, промийте прохолодною кип’яченою водою і помістіть в чисту місткість для виготовлення напою за рецептом.

Поради з догляду за чайним грибом

  1. Заливати чайний гриб можна лише рідиною кімнатної температури.
  2. Коли гриб стане дорослим, його потрібно промивати теплою кип’яченою водою та заливати новим розчином кожні 3-4 дні влітку, а взимку – кожні 5-6 днів.
  3. Час від часу підгодовуйте чайний гриб невеликою кількістю цукру. Його потрібно додавати у відвар.
  4. Коли гриб досягне 9 см та займатиме більшу частину банки, його потрібно розділити. Для цього: візьміть крайню верхню частину гриба та почніть обережно відшаровувати. Нижній шар залиште в банці, а верхній (який ви відокремили) поселіть у банку з чайно-цукровим розчином. Різати чи примусово розривати чайний гриб не можна.
  5. Ростити гриб варто в банці не менше 2 л.
  6. Не можна тримати банку з чайним грибом на протязі, холоді та під прямими сонячними променями.
  7. Слідкуйте, щоб цукор та чайна заварка не потрапляли на чайний гриб.
  8. Регулярно промивайте гриб у чистій воді та замінюйте воду.
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