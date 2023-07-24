Чайний гриб – кисло-солодкий напій, який готують з цукру та чорного чаю. Чайний гриб лягає в основу популярного напою комбуча (чайний квас).

Виростити чайний гриб можна легко в домашніх умовах. Як це зробити та що для цього знадобиться – читайте в нашому матеріалі.

Що знадобиться для чайного гриба

Чорний чай – 5-6 ч. ложок заварки.

Цукор – 5-7 ст. ложок.

Вода – 500 мл.

Банка.

Шматок марлі чи бавовняної тканини.

Як виростити чайний гриб вдома

У скляній посудині заваріть міцний чорний чай. Додайте цукор та ретельно перемішайте. Заварюйте чай 20-35 хв. Процідіть та остудіть напій. Перелийте чай в банку, накрийте її шматочком марлі та закріпіть. Зверніть увагу, в банці має залишитись 5-7 см вільного місця від краю для процесу бродіння. Зберігайте банку з чаєм у теплому місці. Температура має бути 20-23 °C.

До речі, після проціджування деякі господині додають ягоди та фрукти. Їх завчасно розкладають по банках, де буде бродити чай.

Чайний гриб росте десь 2-2,5 тижня, перш ніж від банки почне виходити оцтовий запах. Якщо характерний аромат почав виділятися, значить, ферментація проходить успішно.

Через тиждень після цього на поверхні банки почне утворюватися плівка, яка буде з кожним днем збільшуватися та розростатися.

Коли вона досягне 1-2 см у товщину, потрібно перекласти чайний гриб у чисту посудину та залити новим холодним чаєм. Але цей процес потрібно проводити максимально обережно. Якщо ви пошкодите плівку, гриб загине.

У новій посудині продовжуйте вирощувати гриб до дорослого стану ще 7-8 тижнів.

Коли у банці утворюється світло-коричнева медуза, обережно дістаньте її, промийте прохолодною кип’яченою водою і помістіть в чисту місткість для виготовлення напою за рецептом.

Поради з догляду за чайним грибом