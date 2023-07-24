Чайний гриб – кисло-солодкий напій, який готують з цукру та чорного чаю. Чайний гриб лягає в основу популярного напою комбуча (чайний квас).
Виростити чайний гриб можна легко в домашніх умовах. Як це зробити та що для цього знадобиться – читайте в нашому матеріалі.
Що знадобиться для чайного гриба
- Чорний чай – 5-6 ч. ложок заварки.
- Цукор – 5-7 ст. ложок.
- Вода – 500 мл.
- Банка.
- Шматок марлі чи бавовняної тканини.
Як виростити чайний гриб вдома
- У скляній посудині заваріть міцний чорний чай. Додайте цукор та ретельно перемішайте.
- Заварюйте чай 20-35 хв.
- Процідіть та остудіть напій.
- Перелийте чай в банку, накрийте її шматочком марлі та закріпіть. Зверніть увагу, в банці має залишитись 5-7 см вільного місця від краю для процесу бродіння.
- Зберігайте банку з чаєм у теплому місці. Температура має бути 20-23 °C.
До речі, після проціджування деякі господині додають ягоди та фрукти. Їх завчасно розкладають по банках, де буде бродити чай.
Чайний гриб росте десь 2-2,5 тижня, перш ніж від банки почне виходити оцтовий запах. Якщо характерний аромат почав виділятися, значить, ферментація проходить успішно.
Через тиждень після цього на поверхні банки почне утворюватися плівка, яка буде з кожним днем збільшуватися та розростатися.
Коли вона досягне 1-2 см у товщину, потрібно перекласти чайний гриб у чисту посудину та залити новим холодним чаєм. Але цей процес потрібно проводити максимально обережно. Якщо ви пошкодите плівку, гриб загине.
У новій посудині продовжуйте вирощувати гриб до дорослого стану ще 7-8 тижнів.
Коли у банці утворюється світло-коричнева медуза, обережно дістаньте її, промийте прохолодною кип’яченою водою і помістіть в чисту місткість для виготовлення напою за рецептом.
Поради з догляду за чайним грибом
- Заливати чайний гриб можна лише рідиною кімнатної температури.
- Коли гриб стане дорослим, його потрібно промивати теплою кип’яченою водою та заливати новим розчином кожні 3-4 дні влітку, а взимку – кожні 5-6 днів.
- Час від часу підгодовуйте чайний гриб невеликою кількістю цукру. Його потрібно додавати у відвар.
- Коли гриб досягне 9 см та займатиме більшу частину банки, його потрібно розділити. Для цього: візьміть крайню верхню частину гриба та почніть обережно відшаровувати. Нижній шар залиште в банці, а верхній (який ви відокремили) поселіть у банку з чайно-цукровим розчином. Різати чи примусово розривати чайний гриб не можна.
- Ростити гриб варто в банці не менше 2 л.
- Не можна тримати банку з чайним грибом на протязі, холоді та під прямими сонячними променями.
- Слідкуйте, щоб цукор та чайна заварка не потрапляли на чайний гриб.
- Регулярно промивайте гриб у чистій воді та замінюйте воду.