Чайный гриб — кисло-сладкий напиток, который готовят из сахара и черного чая. Чайный гриб ложится в основу популярного напитка комбуча (чайный квас).

Вырастить чайный гриб можно легко в домашних условиях. Как это сделать и что для этого понадобится — читайте в нашем материале.

Что понадобится для чайного гриба

Черный чай — 5-6 ч. ложек заварки.

Сахар — 5-7 ст. ложек.

Вода — 500 мл.

Банка.

Кусок марли или хлопчатобумажной ткани.

Как вырастить чайный гриб дома

В стеклянной посудине заварите крепкий черный чай. Добавьте сахар и тщательно перемешайте. Заваривайте чай 20-35 минут. Процедите и остудите напиток. Перелейте чай в банку, накройте ее кусочком марли и закрепите. Обратите внимание, в банке должно остаться 5-7 см свободного места от края для процесса брожения. Храните банку с чаем в теплом месте. Температура должна быть 20-23 °C.

Кстати, после процеживания некоторые хозяйки добавляют ягоды и фрукты. Их заблаговременно раскладывают по банкам, где будет бродить чай.

Чайный гриб растет где-то 2-2,5 недели прежде чем от банки начнет выходить уксусный запах. Если характерный аромат начал выделяться, значит, ферментация проходит успешно.

Через неделю после этого на поверхности банки начнет образовываться пленка, которая будет с каждым днем увеличиваться и разрастаться.

Когда она достигнет 1-2 см в толщину, нужно переложить чайный гриб в чистую посудину и залить новым холодным чаем. Но этот процесс нужно проводить максимально осторожно. Если вы повредите пленку, гриб погибнет.

В новой банке продолжайте выращивать гриб до взрослого состояния еще 7-8 недель.

Когда в банке образуется светло-коричневая медуза, осторожно достаньте ее, промойте прохладной кипяченой водой и поместите в чистую емкость для изготовления напитка по рецепту.

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