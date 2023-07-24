Чайный гриб — кисло-сладкий напиток, который готовят из сахара и черного чая. Чайный гриб ложится в основу популярного напитка комбуча (чайный квас).
Вырастить чайный гриб можно легко в домашних условиях. Как это сделать и что для этого понадобится — читайте в нашем материале.
Что понадобится для чайного гриба
- Черный чай — 5-6 ч. ложек заварки.
- Сахар — 5-7 ст. ложек.
- Вода — 500 мл.
- Банка.
- Кусок марли или хлопчатобумажной ткани.
Как вырастить чайный гриб дома
- В стеклянной посудине заварите крепкий черный чай. Добавьте сахар и тщательно перемешайте.
- Заваривайте чай 20-35 минут.
- Процедите и остудите напиток.
- Перелейте чай в банку, накройте ее кусочком марли и закрепите. Обратите внимание, в банке должно остаться 5-7 см свободного места от края для процесса брожения.
- Храните банку с чаем в теплом месте. Температура должна быть 20-23 °C.
Кстати, после процеживания некоторые хозяйки добавляют ягоды и фрукты. Их заблаговременно раскладывают по банкам, где будет бродить чай.
Чайный гриб растет где-то 2-2,5 недели прежде чем от банки начнет выходить уксусный запах. Если характерный аромат начал выделяться, значит, ферментация проходит успешно.
Через неделю после этого на поверхности банки начнет образовываться пленка, которая будет с каждым днем увеличиваться и разрастаться.
Когда она достигнет 1-2 см в толщину, нужно переложить чайный гриб в чистую посудину и залить новым холодным чаем. Но этот процесс нужно проводить максимально осторожно. Если вы повредите пленку, гриб погибнет.
В новой банке продолжайте выращивать гриб до взрослого состояния еще 7-8 недель.
Когда в банке образуется светло-коричневая медуза, осторожно достаньте ее, промойте прохладной кипяченой водой и поместите в чистую емкость для изготовления напитка по рецепту.
Советы по уходу за чайным грибом
- Заливать чайный гриб можно лишь жидкостью комнатной температуры.
- Когда гриб станет взрослым, его нужно промывать теплой кипяченой водой и заливать новым раствором каждые 3-4 дня летом, а зимой – каждые 5-6 дней.
- Время от времени подкармливайте чайный гриб небольшим количеством сахара. Его нужно добавлять в отвар.
- Когда гриб достигнет 9 см и будет занимать большую часть банки, его нужно разделить. Для этого: возьмите крайнюю верхнюю часть гриба и начните аккуратно отслаиваться. Нижний слой оставьте в банке, а верхний (который вы отделили) поселите в банку с чайно-сахарным раствором. Резать или принудительно разрывать чайный гриб нельзя.
- Растить гриб стоит в банке не менее 2 л.
- Нельзя держать банку с чайным грибом на сквозняке, холоде и под прямыми солнечными лучами.
- Следите, чтобы сахар и чайная заварка не попадали на чайный гриб.
- Регулярно промывайте гриб в чистой воде и меняйте воду.