Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Как вырастить чайный гриб дома: пошаговая инструкция и что понадобится

24 июля 2023, 18:03
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Чайний гриб
Источник: Depositphotos

Чайный гриб — кисло-сладкий напиток, который готовят из сахара и черного чая. Чайный гриб ложится в основу популярного напитка комбуча (чайный квас).

Вырастить чайный гриб можно легко в домашних условиях. Как это сделать и что для этого понадобится — читайте в нашем материале.

Что понадобится для чайного гриба

  • Черный чай — 5-6 ч. ложек заварки.
  • Сахар — 5-7 ст. ложек.
  • Вода — 500 мл.
  • Банка.
  • Кусок марли или хлопчатобумажной ткани.

Как вырастить чайный гриб дома

  1. В стеклянной посудине заварите крепкий черный чай. Добавьте сахар и тщательно перемешайте.
  2. Заваривайте чай 20-35 минут.
  3. Процедите и остудите напиток.
  4. Перелейте чай в банку, накройте ее кусочком марли и закрепите. Обратите внимание, в банке должно остаться 5-7 см свободного места от края для процесса брожения.
  5. Храните банку с чаем в теплом месте. Температура должна быть 20-23 °C.

Кстати, после процеживания некоторые хозяйки добавляют ягоды и фрукты. Их заблаговременно раскладывают по банкам, где будет бродить чай.

Чайный гриб растет где-то 2-2,5 недели прежде чем от банки начнет выходить уксусный запах. Если характерный аромат начал выделяться, значит, ферментация проходит успешно.

Через неделю после этого на поверхности банки начнет образовываться пленка, которая будет с каждым днем увеличиваться и разрастаться.

Когда она достигнет 1-2 см в толщину, нужно переложить чайный гриб в чистую посудину и залить новым холодным чаем. Но этот процесс нужно проводить максимально осторожно. Если вы повредите пленку, гриб погибнет.

В новой банке продолжайте выращивать гриб до взрослого состояния еще 7-8 недель.

Когда в банке образуется светло-коричневая медуза, осторожно достаньте ее, промойте прохладной кипяченой водой и поместите в чистую емкость для изготовления напитка по рецепту.

Советы по уходу за чайным грибом

  1. Заливать чайный гриб можно лишь жидкостью комнатной температуры.
  2. Когда гриб станет взрослым, его нужно промывать теплой кипяченой водой и заливать новым раствором каждые 3-4 дня летом, а зимой – каждые 5-6 дней.
  3. Время от времени подкармливайте чайный гриб небольшим количеством сахара. Его нужно добавлять в отвар.
  4. Когда гриб достигнет 9 см и будет занимать большую часть банки, его нужно разделить. Для этого: возьмите крайнюю верхнюю часть гриба и начните аккуратно отслаиваться. Нижний слой оставьте в банке, а верхний (который вы отделили) поселите в банку с чайно-сахарным раствором. Резать или принудительно разрывать чайный гриб нельзя.
  5. Растить гриб стоит в банке не менее 2 л.
  6. Нельзя держать банку с чайным грибом на сквозняке, холоде и под прямыми солнечными лучами.
  7. Следите, чтобы сахар и чайная заварка не попадали на чайный гриб.
  8. Регулярно промывайте гриб в чистой воде и меняйте воду.
Читайте также:
КексФормы для кексов из фольги: как сделать в домашних условиях

Теги
Советы Рецепт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь