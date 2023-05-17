Кожна господиня має ідеальний рецепт кексів. Для їх приготування не потрібно витрачати багато часу та зусиль, головне, аби вдома були спеціальні формочки.

Якщо на кухні не виявилось паперових форм для кексів, не засмучуйтесь, адже їх можна зробити зі звичайної фольги.

Як зробити форми для кексів з фольги – читайте в матеріалі Фактів ICTV покрокову інструкцію.

Робимо форму для кексів

Вам знадобиться:

звичайна кухонна фольга;

склянка середнього розміру.

Щоб зробити ідеальні форми для кексів:

Відріжте невеликий шматочок фольги та складіть його вчетверо з таким розрахунком, щоб отриманим квадратом вдалося обернути дно склянки. Переверніть склянку догори дном. Зверху покладіть фольгу та добре притисніть її, щоб вона набула форми склянки. Зніміть форму зі склянки, зріжте зайву фольгу, яка стирчить зверху, та покладіть у готову форму тісто.

До речі, аби кекси не прилипли до фольги, форми можна змастити зсередини олією або вершковим маслом.